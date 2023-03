Stranger Things saison 5 : Pas de diffusion avant 2025 ?

La saison 5 de Stranger Things pourrait arriver encore plus tard que ce que les fans pensaient.

Les fans de Stranger Things vont devoir être très patients avant de voir la cinquième et dernière saison de la série de Netflix. Selon le site Collider, David Harbour, qui joue Jim Hopper, a révélé qu’il commencerait à tourner ses scènes en juin cette année et Noah Schnapp (qui joue Will Byers) a déclaré en janvier qu’il commencerait à tourner ses scènes de la dernière saison en mai.

L’estimation précédente pour le lacement de la saison 5 était en 2024, et compte tenu du calendrier de production, c’est toujours une possibilité. Mais avant d’espérer une sortie en 2024, les paroles de Finn Wolfhard pourraient laisser entendre une sortie encore plus tardive.

Durant une conversation en ligne sous couverture avec des fans en février, l’interprète de Mike a déclaré : « Au moment où [la saison 5] sortira, j’aurai 22 ans. » Un rapide coup d’œil sur la date de son anniversaire dit que Wolfhard aura 22 ans le 23 décembre 2024, donc à moins que la saison 5 ne sorte la dernière semaine de 2024, elle sortira certainement en 2025.

Evidemment, ce ne sont que des spéculations basées sur ce que disent les acteurs. Pour le moment, Netflix n’a rien annoncé d’officiel mais on sait que le travail sur la saison finale a commencé depuis un moment. Le compte Twitter officiel de Stranger Things a célébré « Stranger Things Day » le 6 novembre dernier en partageant une photo d’un script de la saison 5, révélant le nom du premier épisode, « Chapter One: The Crawl« .

season 5. chapter one. the crawl. happy stranger things day pic.twitter.com/xCdNLjD7Yt — Stranger Things (@Stranger_Things) November 7, 2022

Plus d’information concernant la saison finale devraient arriver dans les mois prochains. En attendant, les quatre premières saisons sont à voir ou à revoir sur Netflix.

Source : TVGuide / Crédit ©Netflix