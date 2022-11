Stranger Things saison 5 : Un titre pour le premier épisode révélé

A l’occasion du Stranger Things Day, Netflix dévoile le titre du premier épisode de la dernière saison.

Il est encore bien trop tôt pour avoir une date de lancement, mais les fans de Stranger Things ont maintenant un petit quelque chose à quoi s’accrocher : un titre pour le premier épisode de la dernière saison.

Dans le cadre de la célébration annuelle du « Stranger Things Day », les réseaux sociaux de la série de Netflix ont révélé la première page du scénario du premier épisode de la partie 5, qui est écrit par les frères Duffer et est intitulé en VO « Chapter one : The Crawl. »

season 5. chapter one. the crawl. happy stranger things day pic.twitter.com/xCdNLjD7Yt — Stranger Things (@Stranger_Things) November 7, 2022

Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour que les fans commencent à emmètre l’hypothèse que, comme pour beaucoup de choses concernant Stranger Things, le titre fasse référence à Donjons & Dragons dans lequel « les héros naviguent dans un environnement labyrinthe/donjon, combattant divers monstres, évitant les pièges et résolvant des énigmes ».

Le tournage de la saison 5 ne commencera pas avant 2023, il n’y aura donc pas plus d’information sur la fin de la série avant un bon moment. Ce qu’on sait, c’est qu’il y aura un saut dans le temps.

La saison 5 ne reprendra pas là où la saison 4 s’est arrêtée, en partie à cause de la vitesse à laquelle les jeunes protagonistes de la série grandissent. « Je suis sûr que nous ferons un saut dans le temps », a déclaré Ross Duffer à TVLine en juin. « Idéalement, nous aurions tourné [les saisons 4 et 5] en même temps, mais il n’y avait tout simplement aucun moyen réalisable de le faire. »

Il faudra être un peu patient pour voir la saison 5 de Stranger Things.

Source : TVLine / Crédit ©Netflix