Lupin – Dans l’Ombre d’Arsène : Omar Sy, un Gentleman cambrioleur convaincant

Critique de la première partie de la série Lupin avec Omar Sy qui se met « Dans l’Ombre d’Arsène ». Un pari plutôt réussi.

Ce vendredi 8 janvier, Netflix lance la série Lupin, dernière production française de la plateforme de streaming internationale. Cette nouvelle série s’inspire des aventures du célèbre Arsène Lupin, mais avec un twist moderne. En effet, dans Lupin, notre héros ne porte ni monocle, ni chapeau haut de forme, puisque l’action se passe bien dans notre monde moderne, à Paris. Lupin n’est pas une série révisionniste d’une histoire déjà existante, elle ne fait que s’inspirer des livres en reprenant les codes du personnage.

Généralement Netflix ne brille pas avec ses séries française, mais Lupin pourrait bien être la série Made in France qui sort du lot. Construit autour d’Omar Sy, ce rôle a été créé par le scénariste britannique George Kay. Parce que oui, si Lupin est une série française, elle a été conçue par un anglais, aux côtés du scénariste français François Uzan (Family Business). Le scénariste de Criminal et Killing Eve apporte ainsi sa patte british et se réapproprie les codes d’un personnage classique de la littérature.

Un homme avec une vengeance

Dans Lupin, on suit Assane Diop (Omar Sy), un homme au passé difficile et habité par un désir profond de vengeance. Assane est passionné par Arsène Lupin, il en est fan au point de s’inspirer du personnage dans sa vie. Il va mettre en place un casse directement inspiré de l’œuvre de Maurice Leblanc. On est ainsi loin du personnage original mais son essence est présente à travers toute la série.

Le personnage d’Assane est un homme blessé qui fait face aux injustices de ce monde. Il montre aussi à quel point certaines personnes dans la société sont complètement ignorées et maltraitées à cause de leur condition d’immigrés et de leurs origines. De manière ingénieuse, les scénaristes pointent le fait que sa position d’homme noir le rend invisible et c’est cette invisibilité qui va lui permettre de se jouer d’un système qui le méprise.

Dans l’ensemble, la série est plutôt une réussite, même si elle pourrait aller encore plus loin dans sa lecture et critique de la société. Cependant, Lupin est bien pensée, elle est écrite avec intelligence même si par moment, on tombe dans la sur-explication des choses. Dès le premier épisode, qui offre un vol de collier spectaculaire au Louvre, on est immédiatement happé.e.s par l’histoire, on a envie d’enchainer les épisodes pour connaitre la suite parce que l’intrigue est divertissante et intrigante. Louis Leterrier (Insaisissables, The Dark Crystal la série) a réalisé les 3 premiers épisodes et il y infuse vraiment sa patte de réalisateur de film d’action.

Une histoire personnelle

Lupin , c’est avant tout une histoire très personnelle pour Assane qui est en quête de vengeance. Assane souhaite restaurer l’honneur de son père qui a été accusé à tort d’un vol commis il y a vingt-cinq ans. Rongé par la honte, son père s’est suicidé en prison le laissant orphelin quand il était adolescent. Depuis, Assane cherche à connaitre la vérité, mais sa quête incessante pourrait bien mettre sa vie et celle de ses proches en danger.

Dans le fond, le véritable message de la série est un message de transmission et d’héritage. Il est important pour Assane de se créer un modèle. Même si son père était son modèle et lui a transmis énormément de valeurs, il lui a aussi transmis l’amour de Lupin et il fait la même chose avec son fils.

Néanmoins, la série souffre de quelques petits couacs quand au développement de certains personnages qui restent en surface. Parce que si les traits du personnage d’Assane se dessinent progressivement, d’autres personnages restent assez manichéens et peu développés, notamment les flics et les méchants mais la série arrive à garder de l’intérêt, du moins, tout au long des cinq épisodes que compose la première partie. La série pourrait aussi bénéficier d’un peu plus d’humour parce qu’elle a clairement de la place pour en infuser un peu, afin de se prendre un peu moins au sérieux. Le message derrière est suffisamment fort pour que l’humour n’en diminue pas la teneur.

Pleine de potentiel

La télévision regorge de remake, reboots et revivals en tout genre et on pourrait être frileux ou frileuse de plonger dans une nouvelle version de Lupin, mais cette série a vraiment le mérite de tenter de réinventer le mythe avec un angle plein de potentiel, un point de vue et des thèmes qu’on voit rarement dans la fiction française.

L’idée de prendre un personnage moderne est clairement la meilleure pour éviter les redites comme Lupin a déjà été adapté mainte fois. L’approche est intelligente et permet de dépoussiérer un mythe, sans tomber dans les écueils du genre. Omar Sy est bon dans la série, il est crédible, charismatique, charmant et surtout, il est émouvant. Il porte clairement la série sur ses épaules.

Aux côtés d’Omar Sy, le reste de la distribution est tout aussi solide. On trouve, notamment Ludivine Sagnier, qui joue son ex et la mère de son fils. Il y a également Clotilde Hesmes, sa première petite amie, ou encore Nicole Garcia, l’épouse du patron de son père.

Les cinq premiers épisodes de Lupin sont disponibles sur Netflix, la suite arrivera plus tard dans l’année.

Crédit ©Netflix