Agatha Darkhold Diaries : Une fenêtre de sortie pour le spin-off de WandaVision

Agatha : Darkhold Diaries reçoit enfin une confirmation officielle d’une fenêtre de sortie sur Disney+.

La série Agatha Darkhold Diaries est l’une des prochaines séries Marvel les plus attendues des fans. Elle marque le retour de Katherine Hahn dans le rôle de la sorcière Agatha Harkness découverte dans WandaVision.

Selon Screen Rant, Disney a publié une déclaration confirmant que Darkhold Diaries sera l’une des nombreuses séries MCU Disney+ débutant en 2024 aux côtés d’Echo et X-Men 97. Confirmant aussi la mauvaise nouvelle qu’Ironheart ne sera toujours pas diffusée l’année prochaine, malgré le fait qu’elle a fini son tournage en 2022.

Bien que Disney n’ait pas dévoilé le jour précis de la première de Darkhold Diaries, le communiqué de presse a assuré aux fans que le spin-off de WandaVision fait partie de la phase cinq après avoir connu plusieurs retards.

Darkhold Diaries a non seulement vu sa fenêtre de sortie prévue passer de 2023 à 2024, mais la série a aussi changé de nom a plusieurs reprises. Auparavant, Darkhold Diaries s’appelait House of Harkness lorsque son développement a été confirmé en 2021 avant que le titre ne change en Coven of Chaos l’année suivante. Cependant, Coven of Chaos est ensuite devenu Darkhold Diaries en septembre dernier, avec des rapports selon lesquels Disney apportait des changements constants au titre de la série dans le cadre d’une stratégie interne plus large.

Aux côtés de Katherine Hahn on trouve Aubrey Plaza, qui fait ses débuts dans le MCU dans le rôle de Rio Vidal, une sorcière du clan d’Agatha. De plus, Joe Locke (Heartstopper) incarne Billy Kaplan (le fils de Wanda ?), un adolescent gay familier avec un sens de l’humour noir, tandis que Debra Jo Rupp apparaît dans le rôle de Sharon Davis.

La série « verra Agatha Harkness (Kathryn Hahn) enfin sortir d’un sort dans lequel elle a été piégée. Elle a hâte de retourner à ses anciennes habitudes meurtrières mais découvre qu’elle n’a plus de pouvoirs. » En chemin, Agatha doit faire équipe avec des alliés improbables pour tenter de retrouver ses pouvoirs.

Rendez-vous au courant de l’année prochaine pour Agatha Darkhold Diaries. En attendant, Echo sera la première série du MCU en 2024 et arrivera le 10 janvier.

Source : Screen Rant / Crédit ©Marvel Studios/Disney+