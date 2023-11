Agatha Darkhold Diaries : Premier aperçu de la série spin-off de WandaVision

Premier aperçu de la série Agatha Darkhold Diaries, spin-off de WandaVision centrée sur le personnage de Kathryn Hahn.

Le retour d’Agatha Harkness se rapproche. Près de trois ans après la conclusion de WandaVision sur Disney+, la série Marvel Studios sort enfin cette semaine aux Etats-Unis (et le 4 décembre en France) aux formats Blu-ray et 4K Ultra HD et offre un premier aperçu du prochain spin-off centré sur Agatha de WandaVision, comme on le voit dans l’extrait des bonus de la version physique.

Lors du final de la série WandaVision, Agatha (Kathryn Hahn) n’a pas réussi à absorber la magie de Wanda (Elizabeth Olsen) lors de leur bataille finale, et Wanda a finalement piégé Agatha dans le personnage de sa voisine curieuse « Agnès ».

Depuis lors, les détails de l’intrigue sur le spin-off d’Agatha – désormais intitulé Agatha: Darkhold Diaries – ont été rares, mais les images des coulisses ci-dessous offrent quelques petites indications sur l’endroit où nous reprendrons avec Agatha lors de la première de la série.

En plus de Hahn (portant divers costumes d’Agatha jamais vus auparavant), les nouvelles images donnent également un aperçu des membres de l’ensemble Joe Locke, Patti LuPone, Ali Ahn, Sasheer Zamata et Debra Jo Rupp (déjà apparus dans WandaVision).

Il faudra cependant encore un certain temps avant que Darkhold Diaries n’arrive sur nos écrans : le spin-off, initialement prévu pour un lancement fin 2023, a depuis été repoussé au début de l’automne 2024.

En attendant, WandaVision : l’édition collector de la série complète – avec Steelbook emballage et deux disques par produit – seront disponibles la semaine prochaine via Blu-ray et 4K UHD.

WandaVision Blu-ray – Bonus Agatha

Source : TVLine / Crédit ©Marvel/Disney+