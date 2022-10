American Horror Story NYC : « Une saison pas comme les autres » et Russell Tovey en affiche (teaser)

Découvrez un premier teaser pour American Horror Story NYC ainsi qu’un premier aperçu du personnage de Russell Tovey en affiche.

La nouvelle saison d’American Horror Story, sous-titrée NYC, arrive à grands pas et commence enfin à se dévoiler un peu. Après les affiches avec les personnages de Zachary Quinto et Charlie Carver, c’est au tour de Russell Tovey de dévoiler son personnage nommé Patrick. Si cette affiche indique quelque chose, c’est que Patrick semble être policier dans la Grosse Pomme.

En plus de cette nouvelle affiche, un premier teaser est à découvrir et il promet « l’année la plus meurtrière » et « Une saison pas comme les autres ». La vidéo confirme l’imagerie très « BDSM » et très « club » vue sur les premières affiches. Les personnages principaux restent pour le moment absents du teaser.

Le casting de American Horror Story NYC comprendra un mélange de nouveaux et de favoris de retour, notamment : Zachary Quinto (saisons 1 et 2), Billie Lourd (saisons 7 à 10), Patti LuPone (saison 3), Leslie Grossman (saisons 7 à 10), Denis O’Hare (saisons 1, 3, 4, 5, 6, 10) et Isaac Powell (saison 10).

Sandra Bernhard (qui est apparue dans un épisode de la saison 8 de AHS ainsi que dans une autre série FX produite par Murphy, Pose ), Charlie Carver (qui a collaboré avec Murphy sur Ratched et The Boys in the Band de Netflix) et Joe Mantello (The Boys in the Band) qui sont des fréquents collaborateurs de Murphy seront de la partie.

Et parmi les nouveaux venus dans le Murphyverse, on compte Russell Tovey connu pour ses rôles dans le crossover de l’Arrowverse Crisis on Infinite Earths, Looking, Quantico, Being Human ou encore Years and Years et bien d’autres séries anglaises.

American Horror Story NYC démarre le 19 octobre sur FX et sera diffusée à l’heure US sur Canal+ dès le 20 octobre.

American Horror Story NYC – Teaser

