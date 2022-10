American Horror Story NYC : Zachary Quinto et Charlie Carver en affiches

Les personnages de Zachary Quinto et Charlie Carver dans American Horror Story NYC se dévoilent en affiches.

American Horror Story revient dans deux semaines pour sa saison 11 sous-titrée NYC. Alors que nous attendons encore une bande-annonce, de nouvelles affiches ont été dévoilées et révèlent les personnages de Zachary Quinto et Charlie Carver.

Tout d’abord, on trouve Zachary Quinto (qui a droit à deux affiches) en mode « fetish » qui fait son retour dans la série après 10 ans d’absence. Quinto joue désormais un personnage nommé Sam dans la saison qui se passe dans la Grosse Pomme. Jusqu’à présent, le marketing a mis en valeur des looks très BDSM et clairement, Sam continue dans cet esprit avec son fouet.

Sur la troisième affiche, on découvre Charlie Carver dont le personnage se nomme Adam. Il n’y a pas trop de détails sur le rôle, on le voit seulement regarder son reflet dans un miroir.

Au-delà du cadre de New York City, on ne sait pas grand-chose de la saison 11 d’AHS, ce qui est assez standard pour les campagnes promotionnelles de la série qui aime garder le mystère le plus longtemps possible avant chaque lancement de nouvelle saison.

Jusqu’à présent, l’artwork des affiches a présenté des hommes et des femmes vêtus de tenues en cuir, avec des pics, des crânes et des chaînes.

Le casting comprendra un mélange de nouveaux et de favoris de retour, notamment : Zachary Quinto (saisons 1 et 2), Billie Lourd (saisons 7 à 10), Patti LuPone (saison 3), Leslie Grossman (saisons 7 à 10), Denis O’Hare (saisons 1, 3, 4, 5, 6, 10) et Isaac Powell (saison 10).

Sandra Bernhard (qui est apparue dans un épisode de la saison 8 de AHS ainsi que dans une autre série FX produite par Murphy, Pose ), Charlie Carver (qui a collaboré avec Murphy sur Ratched et The Boys in the Band de Netflix) et Joe Mantello (The Boys in the Band) qui sont des fréquents collaborateurs de Murphy seront de la partie.

Et parmi les nouveaux venus dans le Murphyverse, on compte Russell Tovey connu pour ses rôles dans le crossover de l’Arrowverse Crisis on Infinite Earths, Looking, Quantico, Being Human ou encore Years and Years et bien d’autres séries anglaises.

