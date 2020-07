Stargirl : Saison 2 commandée par la CW

La série de DC Stargirl reviendra pour une saison 2 uniquement sur la CW.

Stargirl reviendra pour une saison 2. Actuellement diffusée aux Etats-Unis simultanément sur la plateforme DC UNiverse et la CW, la série de DC sera bien de retour pour une saison 2 mais uniquement sur la chaine pour jeune adulte. La nouvelle Justice Society of America aura ainsi encore du pain sur la planche.

Stargirl suit la lycéenne Courtney Whitmore (Brec Bassinger) alors qu’elle hérite du bâton cosmique de Starman, membre décédé de la JSA, et devient Stargirl. Non seulement cela, mais elle ressuscite également la JSA avec certains de ses camarades de classe : Yolanda Montez / Wildcat (Yvette Monreal), Rick Tyler / Hourman (Cameron Gellman) et Beth Chapel / Doctor Mid-Nite (Anjelika Washington).

En collaboration avec le beau-père de Courtney, Pat Dugan (Luke Wilson) – qui conduit un robot géant – la super-équipe fait face à l’Injustice Society of America, qui est toujours active dans la petite ville de Blue Valley dans le Nebraska

La série est basée sur le personnage des comics créé par Geoff Johns dans les années 90. Ce dernier est aussi producteur exécutif et co-showrunner de la série. Il est accompagné de Melissa Carter comme co-showrunner. Berlanti Productions est également derrière la série qui fait partie de l’Arrowverse.

Jusqu’à présent, la série s’avère divertissante et pleine de potentiel avec cette équipe de super-héros adolescents.

Jake Austin Walker, Amy Smart, Meg DeLacy, Neil Jackson, Christopher James Baker et Hunter Sansone.sont aussi au casting.

La saison 1 de Stargirl, est actuellement diffusée le lundi sur DCUniverse et le mardi sur la CW.

Source : EW / Crédit ©CW