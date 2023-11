The Boys saison 4 : La série reprendra juste après Gen V

Le créateur de The Boys, Eric Kripke, souhaite garder une chronologie « très simple » entre la saison 1 de Gen V et la saison 4 de The Boys.

Le créateur de The Boys, Eric Kripke, qui est également producteur exécutif de Gen V, a confirmé la chronologie entre le final de la saison 1 du spin-off et le début de la saison 4 de The Boys.

Dans une récente interview avec Variety, Kripke a révélé que l’histoire de la saison 4 de The Boys se déroule juste après les événements du final de la saison 1 de Gen V. Il a expliqué qu’ils voulaient garder les chronologies des deux séries « très simples » afin que les fans puissent facilement suivre les fils de l’histoire interconnectée des séries.

« Dans notre esprit, ce n’est que quelques jours après les événements de Gen V », a déclaré Kripke. « Nous essayons de garder la chronologie très simple parce que tous ces trucs de chronologies repliables sur elles-mêmes que je pense que d’autres univers de bandes dessinées doivent faire sont tout simplement déroutants pour moi en tant que spectateur. »

Il a poursuivi : « Donc, tout est très modulaire. C’est comme s’il y avait la saison 3 de The Boys, puis après cela, Gen V a lieu, et puis après cela, la saison 4 de The Boys a lieu. Et puis après cela, la saison 2 de Gen V a lieu. Tout cela ressemble plus à des voitures dans un train qu’à une assiette de spaghettis. »

La saison 1 de Gen V s’est terminée sur un cliffhanger, où Marie, Jordan, Andre et Emma se retrouvent dans une sorte de chambre d’hôpital sans issue après avoir défendu des non-Supers du déchaînement de Sam et Cate.

Avant le final, Kripke et la showrunner Michele Fazeker avaient déjà évoqué l’impact du virus tueur de Super du spin-off sur la saison 4 de The Boys, révélant que les salles des scénaristes des deux séries étaient en étroite communication sur la façon de gérer ce scénario massif.

Avant que Gen V ne termine sa première saison de 8 épisodes, Amazon Studios avait déjà accordé à la série de super-héros étudiants un renouvellement anticipé de la saison 2, grâce à l’accueil positif qu’elle a reçu de la part des critiques et des fans.

Les trois premières saisons de The Boys et la saison 1 de Gen V sont à voir sur Prime Video.

Source : Variety / Crédit ©Prime Video