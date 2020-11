Young Sheldon saison 4 : Continuation de l’histoire de The Big Bang Theory

Le premier épisode de la saison 4 de Young Sheldon devrait continuer d’explorer sa connexion à The Big Bang Theory.

La fin de la saison 3 de Young Sheldon avait montré le jeune garçon durant sa visite à CalTech, l’université que les fans de The Big Bang Theory connaissent bien pour être le lieu de travail du Sheldon adulte et de ses amis.

Dans une interview à TVLine, alors que la série revient ce soir aux Etats-Unis, le co-créateur Steve Molro tease un nouveau clin d’œil à la série-mère qui s’est terminée en 2019. Cet épisode sera en quelque sorte le final que le public n’a pas pu voir à la fin de la saison dernière à cause de COVID-19.

« Le Sheldon Adulte n’est pas seul dans sa narration à la fin de l’épisode », révèle Molaro à TVLine. « C’est une continuation amusante et inattendue de l’histoire de Big Bang Theory. »

Il semble ainsi qu’un personnage de The Big Bang Theory fera une apparition vocale. On imagine que ce sera peut-être Amy (Mayim Bialik) puisqu’ils sont mariés. Il faudra attendre pour le découvrir.

Au cours de la saison 3, Kaley Cuoco (Penny) est devenue la première des anciens collègues de Jim Parsons à apparaître dans Young Sheldon, quand dans l’épisode 10, Sheldon a eu un cauchemar à propos d’un test de natation imminent et s’est retrouvé raillé par l’eau de la piscine infestée de bactéries, qui avait la voix de Cuoco.

Dans le premier épisode de la saison 4, ce sera la cérémonie des diplômes pour Sheldon et ce sera assez stressant pour lui : « Sheldon s’efforce de [progresser] depuis plusieurs années maintenant, et c’est vraiment une question de “faites attention à ce que vous souhaitez ”», dit Molaro. « Sheldon va enfin aller à l’université, et la réalité de cela, et ce que cela signifie pour sa vie, commence à lui apparaître. »

Le jeune Sheldon devrait ainsi réaliser que ce n’est pas si évident d’aller à l’université quand on est encore un enfant. De plus, il devrait donner un discours de major de promo, ce qui devrait être encore un événement bien chargé.

Young Sheldon revient dès ce jeudi 5 novembre sur CBS.

Young Sheldon saison 4 – Promo

