What If…? saison 1 : Les Gardiens du Multivers face à Ultron (Spoilers)

Le final de la saison 1 de What If…? voit les héros réunis pour combattre Ultron et met en place la saison 2. Spoilers.

L’univers cinématographique Marvel s’est réinventé à plusieurs reprises tout au long de la première saison de What If…?. Les possibilités étaient infinies et captivante dans la série animée de Marvel Studios et Disney+, car elle réinventait de nombreux mondes différents dans lesquels les événements que nous connaissons du MCU se déroulent un peu différemment.

Après s’être retrouvé face à Ultron dans l’épisode précédent, Uatu le Gardien, a contacté Doctor Strange dans l’espoir que le Sorcier Suprême l’aide à l’arrêter. Et dans le final, le Gardien, qui n’est pas sensé intervenir, n’a pas d’autre choix que de recruter plus de héros pour l’aider dans sa bataille contre Ultron qui est sur le point de décimer tous les univers.

Les Gardiens du Multivers à l’attaque

Avec Ultron imparable dans sa quête pour éradiquer le multivers de l’existence, le Gardien a rompu son serment et a recruté des héros de tout le multivers, dont Doctor Strange Supreme, T’Challa Star-Lord, Captain Carter, Thor, Killmonger, la Black Widow post-apocalyptique et Gamora dans l’espoir de l’arrêter. Ce sont ainsi les différents personnages des épisodes précédents qui se retrouvent pour combattre la menace Ultron.

Rebaptisés les Gardiens du Multivers, ils ont travaillé ensemble pour vaincre Ultron. Widow a réussi à télécharger le virus Arnim Zola dans son système via une flèche, tandis que Killmonger tentait de les trahir en essayant de voler les pierres d’Infinité pour son propre compte. Evidemment Zola a tenté de faire de même en essayant de reprendre les pierres mais Strange les enferma tous les deux dans leur propre réalité figée et jura de veiller sur eux pour toute l’éternité.

Natasha transférée et Steve toujours vivant ?

A la fin, chacun des Gardiens retourne dans son univers respectif, cependant, Natasha n’avait pas de monde vers lequel retourner et elle a donc été envoyée dans le monde de l’épisode 3 (celui où plusieurs Avengers sont morts) qui était maintenant sans Black Widow après l’attaque de Hank Pym. Ceci est très intéressant puisque maintenant que le Multivers est officiellement ouvert dans le MCU, il est possible qu’une version de Black Widow (toujours jouée par Scarlett Johansson) venue d’un autre univers rejoigne la timeline principale des films en live-action. Certes, ce ne sera pas exactement la même, mais elle aura son essence et son vécu.

Puis dans une scène post-générique, de retour à bord du vaisseau dans lequel elle se trouvait au début de l’épisode, Captain Carter a retrouvé sa Black Widow qui est sa meilleure amie. Cependant, Natasha avait fait une découverte choquante pendant son absence et a montré à Peggy que le Stomper d’Hydra était stocké sur le vaisseau… avec quelqu’un à l’intérieur, mais on ne voit pas qui.

Rappelez-vous, Peggy a été arrachée à son époque lorsqu’elle a chassé la bête dans le portail et s’est retrouvée dans le présent lors du premier épisode. Elle l’a fait pour protéger Steve, mais nous ne savons pas ce qui lui est arrivé après cela. Et pourtant, il semble qu’il ait suivi les traces de son homologue MCU en vivant une vie beaucoup plus longue que prévu, figé dans l’isolement.

Il semble que l’adorable Steve Rogers qui est devenu le premier Iron Man au monde dans cet univers reviendra, prouvant que Peggy et Steve sont fait l’un pour l’autre dans chaque univers. Cette scène post-générique met ainsi la saison 2 en place.

La saison 1 de What If…? est disponible sur Disney+.

Crédit ©Disney+