What If…? saison 1 : Un plan plus grand prévu pour le final

L'équipe de la série animée What If…? teasent le plan final dans les deux derniers épisodes de la saison 1.

Depuis le début de la saison, la série animée What If…? a proposé des histoires qui semblent séparées les unes des autres, mais à partir de ce mercredi, l’épisode 8 (Et si…Ultron avait gagné ?) commence à réunir ces histoires avant le final de la semaine prochaine. Ce n’est évidemment pas une surprise puisque nous sommes chez Marvel, tout est toujours plus ou moins connecté.

« Alors que nous bataillons vers le final, nous reverrons certains de nos héros », a déclaré la scénariste en chef A.C. Bradley à EW. « Et le Gardien apprend quelques leçons importantes sur ce que signifie être un héros et se rend compte à quel point ces histoires, à quel point ces mondes sont importants pour lui. »

Alors que les sept premiers épisodes introduisaient de nouvelles histoires qui ne se sont pas connectées à part via le Gardien qui regarde et commente ce qu’il voit, le réalisateur Bryan Andrews dit qu’attendre la fin de la saison 1 pour enfin tout rassembler a toujours été le plan : « Cela a été conçu pour être d’une certaine manière, et certaines personnes ont été suffisamment avisées pour remarquer que nous voyons lentement de plus en plus l’apparence visuelle du Gardien à mesure que nous avançons », a déclaré Andrews. « Et tout cela a été orchestré dès le début. »

Au fur et à mesure que la saison avance, le Gardien, qui était seulement observateur, devient un acteur, il devient un véritable personnage et il va devoir agir alors qu’Utron fait des dégâts à travers le multivers en décimant tout ce qu’il trouve.

Dans les deux derniers épisodes de la saison, l’être omniscient a un conflit majeur : continuer à seulement observer ou intervenir. Et comme le montre l’épisode 8, il n’a pas d’autre chois que de rompre son serment et il demande même à Doctor Strange de lui prêter main forte pour arrêter Ultron.

Notez ainsi que l’épisode 8 met en place l’épisode 9, ils sont liés l’un à l’autre et devraient connecter toute la saison dans son ensemble.

What If…?, c’est chaque mercredi sur Disney+.

