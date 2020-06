13 Reasons Why saison 4 : Une saison finale éprouvante (spoilers)

Retour sur la dernière saison de la série 13 Reasons Why qui tire sa révérence avec un final éprouvant. SPOILERS.

Après 4 saisons, il est temps de dire au revoir aux lycéens de Liberty High. Ce vendredi 5 juin, Netflix a dévoilé la dernière saison de 13 Reasons Why qui a enfin mis un point final à toute cette histoire qui a commencé avec le suicide d’une jeune fille, Hannah Baker. Chaque saison a vu son lot de morts et la dernière n’est pas exemptée mais cette fois-ci, cette mort est inattendue et vraiment touchante. On a affaire à une saison différente des autres parce que la série n’est plus tout à fait ce qu’elle était au départ.

A la fin de la saison 3, les élèves ont décidé de faire porter le chapeau de la mort de Bryce sur Monty. Ce dernier est mort en prison, il ne pouvait donc pas se défendre. Durant toute la saison, le groupe avait peur que la vérité éclate, d’autant plus que Winston, qui était amoureux de Monty, était déterminé à l’innocenter. Winston a fini par découvrir la vérité mais il n’a rien dit parce qu’il est tombé amoureux d’Alex, le véritable coupable. Durant la saison, Alex a fait son coming out et il est brièvement sorti avec Winston. Éventuellement, Alex se met en couple avec Charlie, le quaterback de l’équipe de football et ils sont même élus rois du bal de promo.

Au final, la vérité sur les circonstances de la mort de Bryce est restée enterrée et tous ceux qui savent n’ont rien dit, même le shérif Daughtry qui à la fin, laisse entendre à son collègue Standall qu’il sait que son fils est impliqué dans la mort de Bryce. Mais parce que « la famille passe avant tout » il ferme les yeux. L’affaire est classée sans suite, tout le monde est tiré d’affaire et plus personne n’est suspecté.

Une mort dévastatrice

Mais comme dit auparavant, la série a perdu un autre personnage. Dès le début, la saison dévoile que quelqu’un est mort sans dire de qui il s’agit. Les téléspectateurs assistent aux funérailles d’une personne qui ne recevra pas son diplôme avec ses camarades de classe. Dans un final plein d’émotion, la série révèle que Justin était séropositif. Sa dépendance à la drogue (il a replongé après la mort de sa mère) et son travail passé de prostitué auront eu sa peau. Parce qu’il n’était pas sous traitement, sa maladie a rapidement progressé et le sida s’est déclenché.

Durant le bal de promo, alors qu’il était enfin réuni avec Jessica, il s’est effondré et a passé le restant du final à l’hôpital avant de mourir. Toutes les personnes qui l’aimaient sont venues lui rendre visite. Jessica, Clay, Zach, tous sont dévastés de voir leur ami, leur frère mourir. Cette révélation sur la séropositivité de Justin fut vraiment un choc. Cela rappelle que le sida est toujours là et qu’il peut encore tuer. Cette mort est d’autant plus dévastatrice qu’elle aurait pu être évitée. Si Justin avait été dépisté à temps il aurait pu être mis sous traitement. Si cette maladie n’est pas guérissable, les malades peuvent vivre avec s’ils prennent leurs médicaments. La série ose ainsi abordé un sujet qui est rarement traité chez les adolescents.

Clay pète les plombs

La mort de Justin est ainsi le coup de point dans le ventre d’une saison qui fut émotionnellement drainante et éprouvante. Clay est bouffé par la culpabilité et son anxiété s’aggrave tout au long de la saison. Le fait de refuser de faire face à tout ce qu’il a vécu durant les 4 saisons, d’enfouir son traumatisme sans l’examiner, cela lui a fait péter les plombs au point de finir en institut psychiatrique. Il a craqué quand l’école a monté un exercice d’une fusillade en faisant croire que c’était réel. Cette idée est absolument ignoble, c’est traumatisant et vraiment pas nécessaire. Clairement le but de la série est d’arriver à ce point où Clay craque complètement, mais cela peut entraîner des traumatismes irréversibles, pire quelqu’un aurait pu être blessé.

A la fin de la série, Clay reste fragile, il est encore en deuil et il continue de consulter son psy. Son travail sur lui-même et sur sa santé mentale ne fait que commencer mais il va de l’avant. Il a été accepté à la prestigieuse université de Brown et quitte Evergreen en pensant à son avenir. Tony part aussi pour la fac après avoir reçu une bourse de sport. Tony reste probablement l’un des meilleurs personnages de la série et il mérite de vivre une vie heureuse et de penser un peu à lui.

La saison 4 de 13 Reasons Why fait son travail. Elle met un terme à chacune des histoires et donne une fin satisfaisante (ou non) pour chaque personnage. Certains sont mieux loti que d’autres mais personne ne va en prison. On fini avec la remise des diplômes où Jessica et Clay font chacun un discours très émouvant qui résume bien le temps qu’ils ont passé au Lycée et les leçons qu’ils en ont tirées.

Sujets problématiques

Est-ce que la série excuse des actes inexcusables ? Absolument. Personne ne devrait être au dessus des lois et s’en sortir de cette façon sans payer pour ses crimes. Cependant, on finit par s’attacher à certains de ses personnages et les voir partir vivre leur vie et prendre un nouveau départ est satisfaisant pour une fin de série. La série se termine avec le groupe qui enterre les cassettes d’Hannah pour enfin prendre un nouveau départ. Des visages familiers qui étaient absents durant la saison 4 font une apparition à la fin pour boucler la boucle.

13 Reasons Why aura eu son lot de controverses et de sujets problématiques. La série a parfois adressé ces sujets de façon maladroite mais on comprend son intention. Les idées n’étaient pas toujours mauvaises mais leur exécution laissait parfois à désirer. Il y avait une sorte de glamourisation qu’on aurait pu éviter.

Le suicide, les maladies mentales, les violences sexuelles ou encore la dépendance à la drogue, sont des sujets délicats qui peuvent déclencher des crises chez les personnes concernées. Les violences policières sont aussi abordées et certaines scènes rappellent ce qui ce passe en ce moment avec le racisme dans la police et le traitement différent des jeunes noirs et latinos aux Etats-Unis.

Il est vraiment recommandé aux plus jeunes de ne pas regarder la série seule. Ayez un parent ou un adulte avec vous pour regarder la série et discuter des événements.

13 Reasons Why est disponible sur Netflix.

Crédit ©Netflix