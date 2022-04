ABC 2021/22 : Dates des season finales dont l’épisode 400 de Grey’s Anatomy et le final de Black-ish

ABC annonce les dates des season finales de ses séries dont celui de Grey’s Anatomy qui sera le 400ème épisode et le dernier épisode de Black-ish.

La fin de la saison approche pour les Networks US et ABC vient d’annoncer les dates des season finales de ses programmes scriptés. Parmi ses derniers épisodes de saison, on compte notamment le final de la saison 18 de Grey’s Anatomy qui sera aussi l’épisode 400 de la série médicale. Elle devrait donc se terminer en fanfare le 26 mai avec un double épisode

Autre final marquant, celui de la saison 8 de Black-ish qui mettra un terme à la série. En effet, la courte dernière saison de 13 épisodes de la comédie familiale portée par Tracee Ellis Ross et Anthony Anderson se finira le 19 avril prochain.

À ce jour, ABC a renouvelé pour la saison 2022-23 les séries suivantes : Abbott Elementary, The Good Doctor, Grey’s Anatomy, The Rookie et Station 19. Seule Black-ish a été annoncée comme étant sa dernière saison.

On attend les nouvelles de renouvellements ou d’annulation pour Queens, The Goldbergs, The Wonder Years (Les Années Coups de Coeur), The Conners, Home Economics, A Million Little Things et Big Sky.

Mardi 12 Avril

21h – Abbott Elementary Saison 1 finale

Mardi 19 Avril

21h – black-ish series finale

Dimanche 15 Mai

22h –The Rookie Saison 4 finale

Lundi 16 Mai

22h – The Good Doctor Saison 5 finale

Mercredi 18 Mai

20h – The Goldbergs Saison 9 finale

20h30 – The Wonder Years Saison 1 finale

21h – The Conners Saison 4 finale

21h30 – Home Economics Saison 2 finale

22h – A Million Little Things Saison 4 finale

Jeudi 19 Mai

20h – Station 19 Saison 5 finale

22h – Big Sky Saison 2 finale

Jeudi 26 mai

20h – Grey’s Anatomy Saison 18 finale (deux heures)