MCU : Jordan Peele aurait rencontré Marvel pour un film

Jordan Peele aurait rencontré les studios Marvel à propos d’un prochain film MCU.

Jordan Peele pourrait rejoindre un prochain film de Marvel Cinematic Universe, selon un nouveau rapport.

D’après le journaliste Jeff Sneider Peele aurait récemment rencontré Marvel Studios pour potentiellement travailler sur un film MCU. Peele est devenu un réalisateur de renom au cours des dernières années, a réalisé des succès majeurs comme Get Out, Us, Nope, et travaille actuellement sur son quatrième projet non divulgué.

Bien qu’aucun titre spécifique n’ait été référencé, il est possible qu’il s’agisse d’un prochain film de la phase 6, car il manque encore plusieurs réalisateurs pour plusieurs projets. Il existe également plusieurs créneaux encore ouverts dans la liste de la phase 6 qui n’ont pas encore été annoncés et qui ont peut-être fait l’objet de la rencontre de Peele avec Marvel Studios.

L’un des projets les plus en vogue actuellement chez Marvel Studios est Spider-Man 4 de Tom Holland, qu’ils développent avec Sony Pictures. Comme Jon Watts ne revient pas au derrière la caméra, Peele serait un excellent candidat pour prendre la relève alors qu’ils se préparent à raconter le prochain chapitre de l’histoire de Peter Parker.

Le reboot des X-Men du MCU serait un autre choix parfait pour lui. Comme le film X-Men a récemment trouvé un scénariste en la personne de Michael Lesslie, il ne serait pas choquant que Marvel Studios envisage potentiellement Peele de monter à bord du projet en tant que réalisateur, tout en travaillant également avec le scénariste.

Et évidemment, Avengers 5 et Avengers 6 Secret Wars, n’ont toujours pas de réalisateur attaché. Marvel envisage donc peut-être Peele pour l’un des deux films, voire les deux.

Il est également possible que Peele a rencontré Marvel Studios à propos d’un film MCU complètement différent qui n’a peut-être pas encore été annoncé ou peut-être une série. On attend d‘avoir plus de clarté sur l’implication potentielle de Peele dans le MCU.

Source : Jeff Sneider via Screen Rant / Crédit ©DR