The Flash saison 8 : Perte dévastatrice pour la Team Flash (SPOILERS)

C’est une perte dévastatrice qui frappe la Team Flash dans l’épisode 13 de la saison 8 de The Flash. Spoilers et promo.

Nous étions prévenus. Le showrunner de The Flash avait annoncé une mort dans l’épisode Death Falls et il n’a pas menti. Si la Team a réussi à vaincre Deathstorm, ils ont payé le prix fort en perdant un membre qui leur était cher. Pour contrecarrer les plans de Deathstorm, Frost s’est transformée en « Hellstorm » et a réussi à arrêter Deathstorm. Mais dans la bataille, elle a absorbé les pouvoirs de la créature qui était bien trop puissants pour elle. La chaleur était trop forte à supporter, elle s’est effondré.

De retour à l’infirmerie, alors que Caitlin était désormais hors de danger, la docteure a tenté de sauver sa sœur en retour mais elle n’a pas réussi. Frost est morte en héroïne. Elle est morte en faisant ce pour quoi elle avait été créée : protéger Caitlin. Mais Frost était devenue bien plus que la protectrice de Caitlin, elle faisait partie intégrante de la Team Flash. C’est donc une grosse perte pour tout le monde.

Une mort tragique mais poétique

Dans une interview à TVLine, Danielle Panabaker qui incarne Frost et Caitlin, a confié qu’elle était au courant de cette mort depuis l’été dernier. Le showrunner Eric Wallace lui a fait part de cette décision : « Ma seule question était : « Allons-nous vraiment la tuer ? » Parce que cela ne me semblait pas juste de faire semblant. Cela devait être sa vraie mort, pour que ce soit véridique et honnête. »

La mort de Frost aussi triste soit-elle était en quelque sort assez poétique parce que la première fois que Panabaker a revêtu le look de « Killer Frost », c’était lors d’un épisode de la saison 2 (sur la Terre-2) dans lequel elle est apparue auprès de Robbie Amell qui arborait à l’époque le look humain de Deathstorm.

Panabaker est contente qu’Amell est pu revenir pour cette histoire. L’étape suivante consistait à ramener un ancien personnage clé de la série, pour faciliter les choses et donner du poids à cette mort. « Il a toujours été prévu que Robbie [Amell] revienne en tant que Deathstorm, et je suis tellement contente que cela ait fonctionné avec son emploi du temps », a déclaré Panabaker. « Lui et moi avons toujours très bien travaillé ensemble. »

Panabaker se dit être « vraiment fière » du dernier épisode de Frost, en partie parce qu’il impliquait également plusieurs membres de Team Flash visités/tourmentés par des « fantômes » dont ils continuent de faire le deuil tels qu’Eddie Thawne, Nora Allen, le père de Chester et la cousine d’Allegra.

« C’est un épisode massif », note Panabaker. « Avec le recul, il y avait beaucoup d’histoires différentes qu’ils ont racontées dans ce deuxième roman graphique de la saison 8 qui ont un poids différent pour eux quand vous réalisez que c’est aussi la fin du voyage de Frost. »

Une belle évolution

Frost a eu un arc narratif remarquable, passant de la méchante Killer Frost, personnalité alternative de Caitlin rencontrée durant la période Savitar, à une super-héroïne pleine de cœur devenue sa propre personne à par entière. Et si Deathstrom a tenté de la briser en lui disant qu’elle n’était qu’une pale copie sans âme de Caitlin, elle a prouvé que ce n’était pas vrai. Frost est morte alors qu’elle était aimée par sa sœur, par Mark et par toute la Team Flash.

« L’une des choses que je préfère dans le fait de jouer Frost ces deux dernières années est l’ampleur de la transformation qu’elle a opérée, en termes de prise de conscience et de responsabilité de ses actions » , se souvient Panabaker. « Ça a été une belle course, c’est sûr. »

Frost est décédée, mais Caitlin est toujours vivante, cela signifie que la série n’a pas perdu d’acteur, du moins, pour le moment. A ce jour, Danielle Panabaker n’a pas encore signé pour la saison 9 qui a d’ores et déjà été annoncée. Son contrat arrive apparemment à terme avec la saison 8, mais elle espère qu’elle sera encore présente : « J’espère être de retour… », a partagé Panabaker avec TVLine. « Je dirai que j’ai été très surprise de voir qu’il y avait une autre saison [commandée]. Je pense qu’émotionnellement, au moins, je prévoyais que la saison 8 soit notre dernière. Mais je suis reconnaissante à la série et aux fans, et j’espère qu’il y aura plus d’histoires à raconter. »

Notez que Danielle Panabaker a réalisé le 17e épisode de cette saison qui sera diffusé le 8 juin prochain. En attendant, les obsèques de Frost se dérouleront la semaine prochaine dans un épisode nommé Funeral For a Friend.

The Flash, c’est le mercredi sur la CW.

The Flash saison 8 – Promo 8×14 – Funeral For a Friend