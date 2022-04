The Flash saison 8 : Evénement dévastateur à venir (spoilers et promo)

Un personnage majeur de The Flash va mourir dans le prochain épisode de la saison 8. Spoilers et promo.

The Flash est sur le point de tuer un de ses personnages majeurs. Le showrunner Eric Wallace a précédemment révélé que les événements de la saison 8 changeront radicalement la Team Flash à l’avenir et le titre d’un épisode à venir (le 14ème) est littéralement « Funeral For a Friend » (Funérailles pour un ami).

Le site TV Line a eu confirmation qu’un personnage majeur mourra dans « Death Falls » l’épisode de la semaine prochaine. Selon le site américain, la mort du personnage surviendra malgré les meilleurs efforts de Team Flash pour arrêter Deathstorm, bien que l’identité de la personne concernée n’a pas été révélée.

Cependant, après l’épisode diffusé ce mercredi sur la CW, on peut commencer à faire des spéculations. L’épisode a peut-être préparé les fans à la mort possible d’un des membres restants de la Team Flash originale, en particulier Caitlin Snow (Danielle Panabaker).

L’épisode de cette semaine a vu le plan de Deathstorm (Robbie Amell) révélé, ce plan étant de faire de Caitlin son épouse afin de mettre fin à sa propre solitude. Il a même réussi à aller jusqu’à kidnapper Caitlin pour démarrer le processus, mais elle n’était pas encore tout à fait prête, mais étant donné la quantité de chagrin qui semble être à l’intérieur de Caitlin après la rencontre, ainsi que la douleur physique qu’elle éprouve, on peut dire que la transformation est en cours.

Tuer Caitlin serait un coup dur pour Team Flash, qui correspondrait aux changements permanents teasés Wallace pour la saison après « Armageddon« . « Nous allons explorer cela et résoudre cela tout au long de la saison, mais nous nous en tenons toujours à notre format de roman graphique », a déclaré Wallace. « Donc, ‘Armageddon’ était le premier roman graphique de la saison 8, puis nous avons notre premier épisode d’intermède comme nous aimons les appeler – ce sont des épisodes plus autonomes, et nous en aurons quelques-uns. »

« Et puis notre prochain roman graphique débutera au milieu de la saison avec un tout nouveau Big Bad. Et il y en aura un autre à la fin de la saison. Nous allons essayer quelque chose de nouveau cette année avec trois romans graphiques. Nous allons voir combien d’action nous pouvons mettre dans la saison 8. Ça va être une course très folle, mais je dois avertir les gens que ce qui arrive émotionnellement va changer Team Flash de façon permanente. Et je ne plaisante pas. »

Si Caitlin est la cible de Deathstorm et que tout pointe vers sa mort, il est aussi possible que la personne concernée soit en fait Frost. En effet, à la fin de l’épisode, Barry parle à Allegra et Chester et dit qu’il a reconnu ce qu’il y a à l’intérieur du portail que Deathstrom a ouvert quand il a disparu – c’est exactement comme la singularité à laquelle Chester avait affaire lorsque nous l’avons rencontré dans la saison 6.

Cela donne à Chester l’idée d’utiliser des particules transdimensionnelles en réajustant le MAC de la saison 6 afin de l’utiliser comme arme contre Deathstorm. Frost se porte alors volontaire pour devenir l’Anti-Deathstorm. Elle dit que son père la créée pour protéger Caitlin et c’est ce qu’elle compte faire.

The Flash, c’est le mercredi sur la CW.

The Flash saison 8 – promo 8×13 – Death Falls