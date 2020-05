Westworld saison 3 : Jonathan Nolan confirme la mort d’un personnage (spoilers)

Le co-showrunner Jonathan Nolan confirme la mort d’un personnage dans le final de Westworld. Spoilers.

Dans le monde de Westworld, il est toujours difficile de dire si un personnage est vraiment mort ou non. Tout le monde peut toujours revenir d’une manière ou d’une autre. Dans le final de la saison 3, Dolores semble pourtant être vraiment morte.

Selon Jonathan Nolan, « Dolores est morte. » Mais quand on lui demande si cela signifie qu’Evan Rachel Wood quitte la série, il confie : « J’espère que non. » Puis il ajoute : « Nous ne discutons pas encore publiquement de la direction que prendra la série, mais le plus amusant avec [Westworld] est, vous savez, depuis le début, Lisa [Joy] et moi voulions faire une série qui se réinvente constamment, qui pourrait être une série différente à chaque saison. »

Dans le final, Serac a complètement effacé la mémoire de Dolores, il ne restait ainsi plus rien d’elle. Connaissant la série, Evan Rachel Wood pourrait revenir en étant un personnage complètement différent.

« Je pense que c’est important avec une série dans laquelle la mort peut être temporaire – ce sont des robots après tout – de marquer l’occasion avec Dolores. Cette version de ce personnage a disparu », a poursuivi Nolan. « Nous aimons Evan Rachel Wood et nous n’avons pas commencé à parler publiquement de ce à quoi ressemblerait la série à l’avenir. Mais ça a l’air très différent. »

On attend ainsi de voir si Evan Rachel Wood reviendra dans la peau d’un autre personnage dans la saison 4. Officiellement, elle n’a pas encore quitté la série.

Westworld est disponible sur OCS.

Source : Variety / Crédit ©HBO