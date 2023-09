Marvel : Agatha, Echo, What if…?, X-Men ’97 repoussées, Ironheart retirée du calendrier

Les diffusions des séries Marvel Disney+ Agatha, Echo, What if…?, X-Men ’97 sont repoussées, tandis qu’Ironheart est retirée du calendrier.

Décidément, les fans de Marvel vont devoir, une nouvelle fois, s’armer de patience. Plusieurs séries qui devaient arriver cette année se voient encore repoussées, alors que les grèves des scénaristes et des acteurs continuent.

What if…?, Echo et Agatha : Coven of Chaos, désormais intitulée Agatha : Darkhold Diaries, font partie des titres recevant de nouvelles dates.

La grève des scénaristes et des acteurs a eu un impact significatif sur la production et le développement des films et des séries. Dans le même temps, des sources affirment que Marvel souhaite concentrer ses efforts pour faire de chaque titre un événement pour les fans et le public. Le studio a ainsi décidé que diffuser son contenu de manière plus prudente.

Comme annoncé précédemment, la saison 2 de Loki sera la seule série à sortir cet automne, faisant ses débuts sur Disney+ le 6 octobre.

La deuxième saison de la série animée What if…?, qui a l’origine était prévue pour début 2023, fera finalement ses débuts aux alentours de Noël.

Echo, spin-off de Hawkeye, avait été initialement annoncée pour le 29 novembre mais est désormais reportée à janvier 2024. La série met en vedette Alaqua Cox dans le rôle d’une ancienne cheffe d’une organisation criminelle qui retourne dans sa ville natale de l’Oklahoma pour accepter son passé.

La série animée X-Men ’97, qui constitue une continuation spirituelle et tonale de la série classique des années 1990 est elle aussi reportée. La série, annoncée pour la première fois en 2021, était initialement prévue pour un début à l’automne 2023, mais sera désormais diffusée début 2024.

Agatha, le spin-off de WandaVision avec Kathryn Hahn, initialement annoncé pour une sortie à l’hiver 2023, a été repoussé au début de l’automne 2024, à temps pour vacances d’Halloween. La série, qui a terminé son tournage avant les grèves, s’intitulait auparavant Agatha : House of Harkness puis Agatha : Coven of Chaos avant de devenir Agatha : Darkhold Diaries.

Ironheart, une série centrée sur l’inventrice de génie Riri Williams (Dominique Thorne) introduite pour la première fois dans Black Panther : Wakanda Forever, devait arriver cet automne, mais elle est désormais complètement retirée du calendrier. Son tournage est terminé mais sa finalisation est affectée par les grèves.

Daredevil : Born Again, devait faire ses débuts au printemps 2024 mais a été interrompue à mi-production au milieu des grèves. Wonder Man, avec Yahya Abdul-Mateen II, a également été interrompu en cours de production.

On attend désormais des dates précises pour toutes ces séries Marvel sur Disney+.

Source : THR / Crédit ©Disney+