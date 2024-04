The Last of Us saison 2 : Isabela Merced tease son alchimie avec Bella Ramsey

Isabela Merced révèle l’élément de la saison 2 de The Last of Us qu’elle a le plus hâte que les fans découvrent.

The Last of Us a déjà confirmé certains acteurs clés pour la prochaine saison, l’un d’eux étant un pilier clé du récit avec Isabela Merced assumant le rôle de Dina. Comme les joueurs le savent, et sans spoiler ici, Dina joue un rôle central dans l’histoire du jeu The Last of Us Part II sur lequel sera basée la nouvelle saison.

S’exprimant dans une nouvelle interview, Merced a discuté de la deuxième saison et son rôle dans celle-ci, taquinant que son alchimie instantanée avec la star Bella Ramsey était évidente dès le début et que c’était ce qu’elle a le plus hâte que les fans voient.

« J’ai tellement hâte que les gens voient mon alchimie avec Bella », a déclaré Merced à Collider. « Bella et moi avons tellement d’alchimie. Dès le premier jour, c’était présent. Il n’y a aucun travail à faire. Je respecte vraiment Bella. Je viens de voir Catherine Called Birdy et Bella a une telle diversité et une telle honnêteté à propos de son travail. J’apprends tellement. Je suis très honorée d’être ici. »

Merced a ensuite déclaré qu’elle était fan de la série télévisée et que lorsque la possibilité de rejoindre le casting s’est présentée, elle a décidé de jouer à The Last of Us Part II.

« Quand vous voyez les Bloaters, votre cœur se met à battre très fort, vos mains sont toutes moites et vous pouvez à peine tenir la manette », a ajouté Merced sur son temps à jouer au jeu vidéo. « C’est tout simplement une expérience incroyable. Je considère que tout ce qui fait augmenter ma fréquence cardiaque est une expérience amusante, alors j’ai apprécié. Excellent travail de Neil Druckmann. »

Concernant la façon dont elle a décroché le rôle dans The Last of Us, Merced a révélé qu’elle avait une « connexion instantanée époustouflante » avec les co-créateurs de la série Craig Mazin et Neil Druckmann. Elle a ajouté : « Au fait, Craig et moi avons beaucoup de problèmes en commun. Notre cerveau fonctionne plus vite que notre bouche, et j’adore ça chez lui. Il est définitivement l’un de mes favoris en tant que gourou de la vie, en général. , maintenant. »

Isabela Merced n’est que l’un des nombreux ajouts clés au casting de The Last of Us pour la saison 2. Young Mazino (Beef) a rejoint la série dans le rôle de Jesse, un autre personnage clé dans les vies d’Ellie (Ramsey) et de Dina; Danny Ramirez (Falcon et le Soldat de l’Hiver) dans le rôle de Manny, Ariela Barer (Runaways) dans le rôle de Mel, Tati Gabrielle (Les Nouvelles Aventures de Sabrina, YOU) dans le rôle de Nora ; Spencer Lord dans le rôle d’Owen et Kaitlyn Dever (Booksmart) dans le rôle d’Abby.

Notez aussi que Catherine O’Hara (Schitt’s Creek, Maman J’ai Raté l’Avion) a rejoint la saison 2 de The Last of Us dans un rôle non divulgué pour le moment.

La saison 2 de The Last of Us est actuellement en production et devrait être diffusée courant 2025.

Source : Collider / Crédit ©DR