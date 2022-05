Suicide Squad : Série spin-off centrée sur Amanda Waller avec Viola Davis ?

Après Peacemaker, HBO Max préparerait une nouvelle série spin-off de Suicide Squad centrée sur Amanda Waller avec Viola Davis de retour.

Amanda Waller est de retour ! Après Peacemaker, HBO Max préparerait une nouvelle série spin-off de Suicide Squad qui sera cette fois-ci centrée sur le personnage sans pitié de Viola Davis. Selon Deadline, l’actrice oscarisée et lauréate d’un Emmy Award serait en discussion pour reprendre son rôle.

Cette série spin-off verrait également l’actrice en tant que productrice exécutive et verrait également le retour de James Gunn à la production et l’écriture. Ce projet pourrait être celui sur lequel Gunn travaillait dont il a parlé en début d’année. En janvier dernier, il a confié à Deadline qu’il travaillait sur une série spin-off connectée à Peacemaker mais qui ne serait pas une comédie.

Dans l’univers Suicide Squad de James Gunn, Amanda Waller est la directrice d’A.R.G.U.S. qui a créé le Suicide Squad, une équipe composée de métahumains criminels utilisés pour exécuter des opérations secrètes contre des menaces dangereuses.

Davis la incarnée à la fois dans le premier sorti en 2016 Suicide Squad puis dans le semi-reboot de Gunn. Elle a également fait une apparition dans la première saison de Peacemaker où il devient clair qu’elle utilisait sa fille Leota Adebayo pour piéger à tort Peacemaker et le mettre en prison.

Il s’agit du dernier rôle télévisé de Davis, qui a remporté un Oscar pour sa performance dans Fences. Elle joue actuellement le rôle de Michelle Obama dans The First Lady de Showtime, après avoir été le chef de file de la série How To Get Away With Murder et remporté un Emmy pour son rôle d’Annalise Keating.

Pour le moment, ni Warner Bros TV, ni HBO Max n’ont commenté cette information. On restera ainsi prudent sur ce projet d’autant plus que depuis la fusion avec Discovery, les choses bougent pas mal chez Warner.

