L’Amie Prodigieuse saison 2 : Une amitié sauvage, fusionnelle et toxique

La série L’Amie Prodigieuse est de retour pour une saison 2 à la hauteur de la première. Critique.

Quasiment un an et demi après la première saison, la série L’Amie Prodigieuse, co-produite par HBO, Canal+ et la Rai, revient sur les écrans. Alors que l’Italie a déjà pu savourer cette seconde saison et que les Etats-Unis l’ont démarré depuis peu, le public français peut enfin la découvrir depuis ce jeudi 2 avril. Cette seconde saison suit l’histoire du « Nouveau nom », second tome des romans de la mystérieuse Elena Ferrante, auteure dont la véritable l’identité est toujours secrète. Elle continue de rester dans l’anonymat tout en racontant cette histoire magnifique.

Après une saison 1 très réussie qui suivait les protagonistes dans leur enfance, la seconde saison prouve que la série tient sur les bases qu’elle avait créées durant les 8 premiers épisodes. Cette nouvelle salve est tout aussi bonne mais change de ton et on continue d’éprouver de la colère envers certains personnages et situation et on a de la tendresse envers d’autres. L’amitié d’Elena aussi appelée Lenù (Margherita Mazzucco) et Lila (Gaia Girace) reste le cœur de la série et elles traversent chacune des hauts et des bas alors qu’elles sont forcées de sortir de l’enfance, de grandir et devenir de jeunes femmes adultes, même si elles sont encore très jeunes.

Dur de s’émanciper

L’intrigue de cette saison 2 se déroule dans le Naples de l’après-guerre, dans les années 60. Les deux jeunes filles ont désormais 16 ans et vivent des vies différentes. Récemment mariée, Lila toujours très en colère et pleine de ressentiment, doit faire face à une vie conjugale violente qui n’aide pas à son envie d’émancipation. Quant à Elena, toujours calme et un peu trop passive, elle poursuit ses études mais a encore du mal à s’imposer. Leurs deux personnalités sont à l’opposé et pourtant, elles sont inextricables, même quand elles sont en colère l’une contre l’autre voire cruelles, elles se rejoignent toujours.

Leur relation est toujours aussi complexe parce qu’il y a toujours une certaine rivalité entre elles, mais pourtant, il est évident qu’elles s’aiment et s’admirent plus que tout. On en revient à ce qu’elles étaient dans la saison 1, deux jeunes filles qui sont sur des chemins différents mais qui tentent de rester dans la même orbite. Elles sont à la fois fusionnelles, rivales, jalouses, co-dépendantes mais elles arrivent aussi parfois à vivre des moments de joie. Elles sont manipulées émotionnellement de manière dévastatrice et elles ne s’en rendent pas toujours compte, ce qui est triste.

Violences envers les femmes

Ce qui est intéressant avec cette série, c’est qu’elle traite vraiment de l’identité des femmes à une époque où il était difficile pour elles de s’émanciper et de vivre de leur envie. La violence et le non respect perpétrés par les hommes de la série vous mettra en rage. La série est parfois difficile à regarder tellement la violence qu’elles subissent est insupportable mais c’est aussi la force de la série, aborder des sujets difficiles et forcer à faire face à la réalité de l’époque.

La lutte des classes sociales, la sexualité ou encore les histoires d’amour toxiques sont parmi les thèmes abordés dans cette saison 2 qui est réalisée avec une sublime photographie et est portée par deux jeunes actrices fantastiques qui embrassent complètement leurs rôles et offrent une belle performance. Elles sont attachantes, rageantes par moment, intelligentes même si parfois elles prennent des décisions stupides.

Bon équilibre

L’Amie Prodigieuse est une série sublime pleine de symboliques dans sa narration et sa réalisation. L’adaptation de l’oeuvre d’Elena Ferrante, qui est aussi crédité comme scénariste de la série, trouve son équilibre et ne perd jamais ces deux personnages principaux, même quand elles sont submergées par les autres personnages qui s’imposent à elles ou envahissent leur espace.

Elena, qui est la narratrice de l’histoire, permet au téléspectateur de garder le cap sur l’histoire qui est racontée à travers son regard et on ressent tout ce qu’elle ressent. Sa peur, son impuissance face certaines situations et son sentiment d’infériorité sont palpables.

La voix off de la Elena adulte n’est pas envahissante, sa présence aide à naviguer dans ses souvenirs et apaise. Cependant, on ne peut pas nier que la saison 2 appartient à Lila qui, malgré les violences atroces qu’elle subit face à un mari insupportable et ignoble, lui tient tête, lui rentre dedans et encaisse littéralement les coups.

L’Amie Prodigieuse, c’est le jeudi soir sur Canal+. L’intégrale de la saison 2 est déjà disponible sur MyCanal.

Crédit ©Rai/HBO/Canal+