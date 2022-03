Grey’s Anatomy saison 18 : Départ confirmé et Skylar Astin rejoint la série (spoilers)

Le départ d’un acteur de Grey’s Anatomy est confirmé tandis que Skylar Astin rejoint la série médicale. Spoilers.

Alors qu’un acteur s’en va, on apprend que Skylar Astin (Zoey et son Incroyable Playlist) a rejoint la série Grey’s Anatomy dans un rôle récurrent. Selon Variety, il jouera Todd Eames, décrit comme « charmant et beau avec une âme douce ». Selon sa description de personnage, il est titulaire d’un doctorat en sciences de l’environnement et « aime un bon tableur ».

En d’autres termes, ne vous attendez pas à le voir dans une salle d’opération, c’est autre chose qui l’amène à Grey Sloan. La sœur de Todd est enceinte et est une patiente à l’hôpital. Comme le montre les premières images, il sera en interaction avec Jo puisqu’elle est désormais dans le service d’obstétrique.

La première apparition d’Astin aura lieu le 24 mars prochain.

Dernier épisode de Richard Flood

La semaine dernière, on annonçait le départ d’un acteur de Grey’s Anatomy. Richard Flood, qui a rejoint la série durant la saison 16 dans le rôle du Dr Cormac Hayes, a officiellement rendu sa blousse de chirurgien au Grey Sloan Memorial. Dans l‘épisode 10 de la saison 18, il a quitté l’hôpital et laisse Bailey encore plus en sous-effectif.

« Avoir trois ans dans la série me convenait », a déclaré Flood au site Deadline, « et je pense que l’arc du personnage avec tous les développements de l’histoire arrivait probablement à sa fin naturelle, ce qui était génial. J’étais très heureux que tout le monde ressente la même chose. »

Dans l’épisode diffusé le 3 mars dernier, Hayes a pris la décision de démissionner de Grey Sloan. Il était en conflit éthique et personnel à propos des actes de son collègue Owen Hunt qui aide les vétérans à mettre fin à leurs souffrances. Cette semaine, sur le parking, Teddy a supplié Cormac de lui dire ce qui s’est passé dans voiture. Mais, comme Owen avait essentiellement sauvé la vie de Hayes, il a gardé le secret et dit au revoir à Altman.

Mais Hayes n’est pas parti avant que Meredith ne l’interpelle sur son plan de s’enfuir sans dire au revoir. « Parce que si je te disais au revoir, Mer, je ne partirais peut-être jamais », a-t-il admis. « Tu m’as fait croire qu’il pourrait y avoir une vie après Abigail. » Meredith et Hayes ont vraiment accrochés même si c’est plus un attachement dû à leur traumatisme respectif (leur veuvage), ils se sont bien entendu avant que la série décide de couper court à leur relation.

Parlant de ce qui aurait pu être entre Cormac et Meredith, Flood a déclaré à Deadline que s’il était resté, « Je suppose que vous vous demanderiez s’ils se seraient mis ensemble, n’est-ce pas ? S’ils s’étaient vraiment mis en couple, cela aurait-il fonctionné ? Je pense que les fans ont peut-être aimé voir plus de ce que cette dynamique aurait pu être – c’est certainement la réponse que je reçois – mais ce n’est pas vraiment à moi de le dire. »

La semaine prochaine, comme le montre la promo ci-dessous, l’opération historique sur le Dr Hamilton va enfin se produire mais l’état critique d’Owen va peut-être pousser Amelia à quitter le bloc pour aider son ex mari.

La saison 18 de Grey’s Anatomy, c’est le jeudi sur ABC tandis que la saison 17 est actuellement diffusée sur TF1.

Grey’s Anatomy saison 18 – Promo 18×11

Source : Variety, Deadline / Crédit ©ABC