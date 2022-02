Grey’s Anatomy saison 18 : La série perd encore un docteur (Spoilers)

Grey’s Anatomy perd encore un docteur après un épisode retour de saison 18 plein d’émotions. Spoilers.

Le final de mi-saison de Grey’s Anatomy s’était terminé avec des vies dans la balance. Farouk était sur la table d’opération et attendait son cœur alors qu’Owen était tombé dans un ravin après l’accident de voiture qui impliquait aussi Hayes et Teddy. On se demandait alors si le fils et le frère de Megan allaient s’en sortir. L’épisode de retour répond à ces questions. Oh et David Hamilton a aussi failli mourir.

On ne va pas faire durer le suspens plus longtemps, ils s’en sortent tous mais la série perd tout de même un personnage puisque Hayes décide de démissionner après cette journée éprouvante.

Station 19 sauve Owen

Tout d’abord, notez que dans Station 19, les pompiers (comprenant un Ben très inquiet qui a pris des risques pour sauver son ami) se sont rendu sur place et ont réussi à sortir Owen de la carcasse mais il était mal en point, il risque de perdre sa jambe. Si vous ne regardez pas habituellement Station 19 , cet épisode n’est techniquement pas indispensable à voir sauf si vous souhaitez voir comment ils l’ont sorti de là et surtout voir la réaction de Ben qui vient de perdre un ami (Miller) et qui refuse que ça se reproduise encore.

Hayes court dans le couloir de l’hôpital pour donner le cœur à Winston, qui se tient au-dessus de la cavité thoracique ouverte de Farouk. Lorsqu’il inspecte le cœur, il remarque une ecchymose. Il appelle immédiatement sa femme chirurgienne cardiaque Maggie à la rescousse. Le couple finit par faire la greffe qui prend. Le cœur de Farouk bat, il est sauvé et sa mère respire.

Pendant ce temps, Amelia et Link évaluent les blessures d’Owen et élaborent un plan chirurgical. Evidemment Link est froid avec elle parce qu’il est jaloux après avoir vu son ex embrasser quelqu’un d’autre. Il finira par se consoler à la fin de l’épisode dans les bras de Jo et Amelia rejoint Kai. Le plus important dans tout ça est que l’opération d’Owen se passe bien, il aura de la rééducation à faire mais il va remarcher.

Ailleurs, dans l’épisode, Schmidt est traumatisé par la perte de son patient, une perte qui aurait pu être évitée s’il avait attendu un supérieur. Alors que Schmidt frotte obsessionnellement ses mains, nous entendons Bailey (Chandra Wilson) menacer d’annuler la méthode Webber. Puis Richard (James Pickens Jr.) réprimande Schmidt. Il frotte encore. Jo (Camilla Luddington) se présente enfin pour vérifier son amie et remarque que ses mains sont à vif et il finit par s’écorcher et saigne. A la fin, Nico vient le rejoindre mais Levi est brisé.

Hayes s’en va

Pour en revenir au départ de Hayes, ce dernier est en conflit avec son éthique de docteur, même si Owen lui a sauvé la vie, il ne veut pas mentir pour lui. Souvenez-vous, dans l’épisode précédent, Hunt a révélé à Hayes qu’il avait promis à plusieurs soldats de les aider à mourir dans la dignité si leur statut ne les qualifie pas pour l’euthanasie. Hayes refuse d’être complice dans cette décision d’Owen et lui dit de dire la vérité ou il le fera.

Plus tard, alors qu’il avait l’intention de dénoncer Owen à Bailey (qui n’a que des bonnes choses à dire à propos d’Owen), il change d’avis et donne sa démission. Il affirme que ses enfants ne prospèrent pas en Amérique et qu’ils retourneront en Irlande. Sa décision est prise, et non, il n’attendra pas qu’Owen se soit rétabli. C’est officiellement son dernier jour de travail.

Selon Deadline, la semaine prochaine sera le dernier épisode de Richard Flood qui s’en va après trois saisons. Flood a rejoint Grey’s Anatomy dans la saison 16 en tant que récurrent et a été promu en tant que régulier dans la saison 17. Hayes était considéré comme un intérêt amoureux potentiel pour Meredith mais la pandémie a changé cette histoire. Toujours selon Deadline, il y aurait eu des discussions au cours de l’été pour un départ de Flood avant la saison 18. Il est finalement resté et Hayes a brièvement créé un triangle amoureux potentiel avec Meredith et son nouvel amour, Nick (Scott Speedman).

Dernièrement, Hayes a traversé une réflexion sur lui-même, réévaluant sa vie et ses priorités, rendant sa démission pas complètement inattendue, mais tout de même triste.

Grey’s Anatomy, c’est le jeudi sur ABC. La saison 17 est actuellement diffusée sur TF1.

