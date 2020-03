The Mandalorian saison 2 : Taika Waititi serait de retour

Taika Waititi serait de retour pour la saison 2 de la série Star Wars The Mandalorian.

Un favori de The Mandalorian pourrait être de retour pour la saison 2. Une rumeur annonce que le réalisateur Taika Waititi pourrait revenir mai on ne sait pas si se sera derrière ou devant la caméra.

Waititi a réalisé le final de la saison 1 et depuis un petit moment, il est dit qu’il serait peut-être derrière la caméra pour un nouvel épisode. Il a également la voix de l’Androïde IG-11 que l’on voit dans la saison 1. Sans entrer dans les détails si vous n’avez pas encore vu la saison 1, les événements du final laissent entendre que le robot chasseur de prime ne reviendra pas.

Cependant, nous sommes dans l’univers Star Wars et tout peut arriver. Qui sait, peut-être que Waititi doublera un autre Androïde IG. Pour le moment, les détails sont très fins, on ne sait pas dans quelle capacité Taika Waititi reviendra.

La participation du réalisateur à The Mandalorian a été très appréciée par Lucasfilm et le showrunner Jon Favreau. Un retour ne serait pas étonnant mais notez tout de même que Waititi est un homme très occupé entre ses différentes réalisations et rôles.

Il y a peu de temps, il a été dit que James Mangold et Robert Rodriguez réaliseraient des séquences de la série mais cela a depuis été démenti. Ce qui est possible, c’est la participation de Peyton Reed (Ant-Man) qui serait en charge de deux épisodes.

The Mandalorian a été lancé aux Etats-Unis en novembre dernier au même moment que la plateforme Disney +. La série sera à découvrir en France dans quelques semaines quand Disney+ arrivera sur le territoire à partir du 24 mars.

La saison 2 de The Mandalorian sera disponible à partir du mois d’octobre 2020.

Source : MovieWeb / Crédit ©Lucasfilm/Disney