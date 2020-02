The Mandalorian saison 2 : James Mangold et Robert Rodriguez à la réalisation ?

James Mangold et Robert Rodriguez seraient annoncés comme réalisateurs pour la saison 2 de The Mandalorian.

La saison 2 de The Mandalorian se met en place et des noms de réalisateurs commencent à faire surface. Si la liste officielle n’a pas encore été annoncée, il est possible que James Mangold (Logan) et Robert Rodriguez (Sin City), contribuent à des épisodes de la série Star Wars.

La production de la saison 2 a démarré il y a quelque temps déjà, mais les détails restent secrets. On sait que le créateur Jon Favreau a exprimé le désir de réaliser des épisodes puisqu’il n’a pas pu le faire pour la saison 1 et son partenaire Dave Filoni, qui a réalisé le pilote, devrait aussi revenir derrière la caméra pour au moins un épisode. Notez aussi que Rick Famuyiwa et Bryce Dallas Howard pourraient aussi revenir pour la saison 2.

Cette semaine on apprend ainsi que deux réalisateurs de haut profil ont contribué à la série. Selon Black Series Rebels, Mangold et Rodriguez n’auraient pas réalisé des épisodes entier mais des séquences. On ne sait pas s’il s’agit de séquences pour un épisode en particulier ou si elles sont étalées à travers toute la saison.

James Mangold a récemment réalisé Le Mans 66 qui était nommé aux Oscars et le dernier film de Robert Rodriguez est Alita Battle Angel.

On attend de voir si cette rumeur se confirme pour la saison 2 de The Mandalorian.

La saison 1 de The Mandalorian sera bientôt disponible en France quand Disney + sera lancé sur le territoire à la fin du mois prochain, le 24 mars.

Source : Black Series Rebels / Crédit ©Disney+