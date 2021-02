The CW saison 2021/22 : The Flash, Riverdale, Batwoman, Walker et 8 autres séries renouvelées

The CW renouvelle déjà 12 séries dont The Flash, Riverdale, Legacies, Walker ou encore Batwoman.

La CW ne perd pas de temps et renouvelle déjà 12 séries dont certaines ne sont même pas encore revenues à l’antenne. Cette semaine, la chaine a annoncé les renouvellements de la nouveauté Walker avec Jared Padaleki qui reviendra donc pour une saison 2. La chaine a également commandé 5 épisodes de plus pour la première saison qui a démarré il y a trois semaines.

Les séries qui sont dores et déjà revenue à l’antenne comme All-American (saison 4), Batwoman (saison 3), Charmed (saison 4), Legacies (saison 4), Nancy Drew (saison 3) et Riverdale (saison 6) reviendront toutes pour la saison 2021/2022. Et The Flash dont la saison 7 sera lancée le mois prochain, reviendra avec une saison 8. La série vétéran égalera ainsi le nombre de saisons d’Arrow qui s’est terminée l’année dernière.

De plus, la chaine a également renouvelé certaines de ses séries de mi-saison, notamment Legends of Tomorrow (saison 7), Dynasty (saison 5), In the Dark (saison 4) et Roswell New-Mexico (saison 4).

En ce qui concerne Superman & Lois, la série n’a pas encore de saison 2 assurée mais la CW a commandé deux épisodes supplémentaires pour la saison 1 qui sera lancée le 23 février prochain. Elle aura ainsi 15 épisodes pour sa saison inaugurale.

Notez que les saisons à venir de Supergirl et de Black Lightning seront les dernières mais l’Arrowverse n’est pas mort puisque The Flash, Batwoman et Legends of Tomorrow sont certaines de revenir pour au moins une saison de plus. On attend de voir si la série Superman & Lois les rejoindra. On espère aussi qu’ils seront dans la capacité de faire un autre crossover puisque celui de cette année a été annulé.

Pour fini, aucune décision n’a encore été prise pour les nouveautés Kung-Fu et The Republic of Sarah qui arriveront plus tard cette année.

Source : Deadline / Crédit ©CW