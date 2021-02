Falcon et le Soldat de l’Hiver : Don Cheadle confirme sa présence en War Machine

Don Cheadle confirme que son personnage War Machine reviendra dans Falcon et le Soldat de l’Hiver.

Apparemment, War Machine sera présent dans la série Falcon et le Soldat de l’Hiver. Si Disney n’a pas encore révélé l’information, Don Cheadle, qui d’ordinaire est plutôt bon avec les secrets du MCU, s’en est chargé lui-même et confirme sa présence en parlant de sa série solo Armor Wars.

Il a déjà été confirmé que si Sam et Bucky sont les personnages titulaires de la série, de nombreux visages familiers apparaitront de temps en temps, comme Sharon Carter (Emily VanCamp) et Baron Zemo (Daniel Bruhl) qui reprendront leurs rôles pour la première fois. depuis Captain America Civil War. Mais il semble que Falcon ne sera pas le seul Avenger de la série à venir, Cheadle ayant clairement confirmé son retour en tant que Rhodey alias War Machine dans la série Disney +.

« C’est une partie du plaisir du MCU, que nous pouvons tous apparaître dans les histoires des autres, et il existe des façons de faire croiser ces personnages, et ils deviennent parfois des intrigues dans les films. Et puis ces intrigues dans les films deviennent des intrigues dans les séries », a partagé l’acteur.

Il ajoute : « C’est vraiment amusant et intéressant et, par toute imagination, complètement ouvert – cela peut aller n’importe où. C’est génial, j’ai hâte d’entrer dans la pièce avec les scénaristes et de comprendre comment toutes ces choses [reliant Armor Wars au MCU] se produisent. Vous savez, Rhodey apparaît dans la série de Winter Soldier et Falcon. »

Cheadle a peut-être parler trop tôt mais c’est une bonne nouvelle pour les fans du MCU de savoir que War Machine pointera éventuellement son armure dans Falcon et le Soldat de l’Hiver.

Quant à sa série Armor Wars, Cheadle confie que « la mort de Tony Stark, j’en suis presque sûr, jouera un rôle dans la série ».

Falcon et le Soldat de l’Hiver arrive le 19 mars sur Disney+. En Attendant, WandaVision est la série Marvel à suivre sur la plateforme.

Source : MovieWeb / Crédit ©Marvel