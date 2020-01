Crisis on Infinite Earths : Photos des deux dernières parties du crossover

Découvrez les photos des quatrième et cinquième parties du crossover Crisis on Infinite Earths.

Quand le crossover reviendra pour ses deux dernières parties, le multiverse sera encore complètement anéanti. Seuls les Parangons seront en vie et tenteront de trouver une solution contre L’Anti-Monitor.

Souvenez-vous, à la fin de la troisième partie, Lex Luthor a tué Superman (Brandon Routh) et a pris sa place auprès des autres Parangons. Supergirl, Batwoman, White Canary, Martian Manhunter, le futur Atom Ryan Choi, et Flash sont coincés avec Lex dans le Vanishing Point.

On les découvre tous sur les photos des deux dernières parties du crossover et il semble que Barry sera en danger plus que jamais. Il va s’éloigner du reste du groupe et disparaître.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Dans la quatrième partie, qui est l’épisode 8 de la saison 8 d’Arrow, l’espoir apparaîtra sous la forme d’Oliver (Stephen Amell), qui révèle qu’il est devenu autre chose. Pendant ce temps, les origines de The Monitor et Anti-Monitor sont révélées.

Pour finir, l’histoire en cinq parties se conclura dans le premier épisode de la saison 5 de Legends of Tomorrow. Rien de très révélateur dans le synopsis en dehors du fait que “Des mondes vont survivre et d’autres mourront. Rien ne sera plus jamais comme avant.”

Les parties 4 et 5 de Crisis on Infinite Earths seront diffusées le 14 janvier sur la CW.

Source : EW / Crédit ©CW