Loki saison 2 : Mode sécurité initialisé et référence à la Bataille de New York (spoilers épisode 5)

L’avant dernier épisode de la saison 2 de Loki initialise le « mode sécurité » et fait une référence à la Bataille de New York. Spoilers.

Nous arrivons presque à la fin de la deuxième saison de Loki, qui a fait faire un véritable voyage à son personnage principal. La série a non seulement tenté de développer le mythe de Loki (Tom Hiddleston), mais aussi celui du TVA. Cela comprenait une révélation majeure sur le fonctionnement de cette autorité elle-même : le mode de sécurité intégrée, qui a eu un impact mortel tout au long de l’épisode.

Le fil conducteur de l’épisode impliquait Loki face aux retombées de l’explosion du Cœur Temporel. A la fin de l’épisode précédent, après la « spaghetisation » de Victor Timely, les personnages semblaient aussi morts dans l’explosion.

Cependant, l’épisode 5 a montré que les amis de Loki ont été dispersés à travers le temps et l’espace, retournant dans leur temporalité initiale et que son errance temporelle est encore pire qu’avant. Il se retrouve ainsi baladé à travers le temps et l’espace, mais dans des lieux précis, là où se trouvent ses amis du TVA.

Sur l’une des chronologies ramifiées, B-15 (Wunmi Mosaku) se trouvait à New York en 2012. Bien sûr, c’était l’endroit et l’année exacts où Loki a envahi la Terre avec la pierre mentale dans le film Avengers. Elle était médecin et travaillait avec une enfant qui s’était cassé le bras. Rien n’indiquait que la bataille de New York avait eu lieu ou était sur le point de se produire dans la scène, d’autant plus qu’elle n’a pas reconnu Loki lors de sa première visite. Considérant qu’il s’agissait d’une chronologie ramifiée, plutôt que de la chronologie sacrée, il n’y a peut-être jamais eu de bataille de New York d’où venait B-15.

Au début de l’épisode, nous avons constaté un effet secondaire de cette explosion : le protocole de sécurité intégrée a été automatiquement activé par la TVA, provoquant la lente disparition de tout ce qui se trouvait dans l’établissement situé dans le néant. Les temporalités ramifiées et les personnes qui les composent ont commencé à être effacées – y compris la chronologie où Sylvie (Sophia di Martino) avait trouvé une vie heureuse chez McDonald’s, et plus tard la chronologie où O.B. (Ke Huy Quan) a accueilli l’équipe dans sa base d’opérations.

Bien que Loki ne soit apparemment pas capable d’arrêter complètement cet effondrement, il peut désormais mieux contrôler son errance temporelle et revenir à avant le lancement du protocole.

Le final de la saison 2 de Loki sera diffusé vendredi prochain sur Disney+.

Crédit ©Disney+