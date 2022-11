Agatha Coven of Chaos : Aubrey Plaza rejoint la spin-off de WandaVision

Aubrey Plaza rejoint Kathryn Hahn dans la série Marvel Agatha Coven of Chaos, spin-off de WandaVision.

La spin-off de WandaVision commence doucement à prendre forme. Après l’annonce de Joe Locke, c’est au tour d’Aubrey Plaza de rejoindre la série Marvel Agatha Coven of Chaos. Ce sera une mini-réunion Parks and Recreation puisque Plaza et Kathryn Hahn ont toutes les deux joué dans cette série culte.

Pour le moment, le rôle de Plaza reste inconnu, on ne sait pas si elle entrera ensuite dans le monde plus large du MCU. Mais ce n’est pas un premier rôle Marvel pour Aubrey Plaza puisqu’elle a joué dans la série Legion. Elle était Lenny, alias Shadow King.

Egalement au casing, Emma Caufield Ford qui reprendra son rôle de Dottie qu’elle tenait dans WandaVision. La scénariste de WandaVision, Jac Schaeffer, est également de retour pour écrire la nouvelle série.

Une date de sortie pour Agatha: Coven of Chaos n’a pas encore été révélée, mais ce n’est qu’un des nombreux projets Disney+ que Marvel a actuellement en préparation. L’année prochaine verra la sortie de nouvelles séries comme Secret Invasion avec Samuel L. Jackson, Ironheart avec Dominique Thorne et Echo avec Alaqua Cox, ainsi que la saison 2 de Loki avec Tom Hiddleston.

En attendant de voir Aubrey Plaza dans le MCU, elle est actuellement dans la saison 2 de la série The White Lotus, à voir sur OCS.

