The Walking Dead : Jeffrey Dean Morgan veut un film spin-off de Negan Lives

Jeffrey Dean Morgan aimerait que le comic Negan Lives soit adapté en film spin-off de The Walking Dead.

Un film centré sur Negan, ça vous dit ? C’est en tout cas ce que Jeffrey aimerait voir. L’acteur de The Walking Dead adorerait avoir son spin-off et souhaiterait voir le comic Negan Lives adapté en film. Il s’agit du numéro spécial récemment sortie pour aider les vendeurs détaillants de comics.

« Je suis très chanceux de le jouer, car il est devenu si complet, et ce genre d’arc de rédemption dans lequel il se trouve a été très intéressant à jouer », a déclaré Morgan dans une interview vidéo sur le compte YouTube de The Walking Dead.

« Et je pense que le comic Negan Lives continue cela en quelque sorte. C’est une super petite histoire, c’est juste une petite tranche d’une journée dans la vie de [Negan]. C’est génial, et j’aimerais bien le faire en film, et ensuite la préquelle de Negan, il y a aussi un comic pour ça. J’adorerais faire ça. »

Pour le moment, il n’y a aucun plan pour porter Negan Lives à l’écran, mais l’idée n’est pas mauvaise. Il parle également de la préquelle Here’s Negan, sortie en 2017, centré sur le passé du personnage.

Jeffrey Dead Morgan n’est pas le seul à vouloir un spin-off pour son personnage, David Morrissey, qui incarnait le Gouverneur, aimerait également voir son personnage dé méchant iconique, décliné en film.

« Ce sont des histoires brillantes. Si je revenais, j’aimerais revenir en film, pour raconter ces histoires », a déclaré David Morrissey dans une nouvelle interview avec Digital Spy. « L’une des grandes choses pour moi était dans la saison quatre lorsque je suis revenu, j’ai eu quatre épisodes, et ils étaient tous sur moi. C’était juste mon histoire. Et j’ai adoré ça. Et je pense qu’il y a quelque chose à dire. Il y a des histoires à raconter dans ces romans que je trouve vraiment fascinantes. »

Celui qui aura ses films, c’est Rick Grimes qui reviendra bientôt en solo. AMC prépare en effet des longs-métrages centrés sur l’ex shérif.

Le final de la saison 10 de The Walking Dead sera diffusé le 4 octobre prochain puis 6 épisodes supplémentaires seront diffusés début 2021, avant le lancement de la saison 11 plus tard, au courant de la même année.

Source : Movieweb / Crédit ©AMC