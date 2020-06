The Walking Dead : Numéro spécial des comics sur Negan

Un numéro surprise des comics de The Walking Dead va sortir cet été, centré sur Negan.

Robert Kirkman avait décidé de prendre sa retraite des comics The Walking Dead mais exceptionnellement, il déterre ses zombies pour un numéro spécial centré sur Negan. Avec l’artiste Charlie Adlard, il redonne vie à The Walking Dead pour une histoire intitulée Negan Lives #1.

Le duo a décidé de collaborer sur le roman graphique dans le but d’aider les détaillants dans ces temps difficiles. Negan Lives # 1 sera disponible exclusivement dans comic book stores le 1er juillet.

Dans les comics, le méchant Negan a été repoussé par une société qui se reconstruit lentement et vit une vie d’isolement désespéré … ou non ? Negan Lives # 1 donne aux lecteurs un aperçu de ce qui est arrivé au personnage depuis sa dernière apparition dans The Walking Dead #174.

L’année dernière, plus de 15 ans après la publication du premier numéro, Kirkman a annoncé qu’il concluait sa saga de zombies qui a inspirée de la franchise télévisée.

« La communauté des vendeurs détaillants fait un travail éreintant pour mettre les bandes dessinées entre les mains de nos fans, nous devrions tous en faire plus en ces temps difficiles pour leur montrer à quel point ils sont appréciés, » a confié l’auteur dans un communiqué.

100% des revenus qui seront générés par la vente de ce numéro seront reversé aux librairies et boutiques qui le vendent.

Source : EW / Crédit ©DR