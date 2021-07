Gossip Girl reboot : Pas de gros caméo des anciens prévu pour le moment (promo)

Nouvelle promo pour le nouveau Gossip Girl et ne vous attendez pas à voir les acteurs originaux pour le moment

La nouvelle série Gossip Girl qui arrive bientôt sur HBO Max se déroule bien dans le même univers que la série originale. Cependant ne vous attendez pas à voir débarquer Nate Archibald (Chance Crawford), Serena Van der Woodsen (Blake Lively) ou Blair Waldorf (Leighton Meester) dans la saison 1.

« Nous avons pris une décision très tôt – et j’étais nerveux à propos de cette décision, mais je crois vraiment que c’était juste – que le public n’accepterait jamais ces [nouveaux] personnages s’ils étaient dans l’ombre des personnages originaux », a déclaré le créateur Joshua Safran qui était scénariste et producteur exécutif de la série originale créée par Josh Schwartz et Stephanie Savage, au The Daily Beast.

Bien que Safran ait reconnu qu’il y avait des caméos dans la saison 1 d’acteurs originaux, ce n’est personne qui serait considéré comme un grand nom. Il a poursuivi en expliquant que si le public savait qu’il allait voir Serena van der Woodsen ou Nate Archibald, cela nuirait aux nouvelles histoires que Safran et l’équipe de scénariste travaillaient si dur à créer. Il a également ajouté que la série elle-même est plus grande que l’originale, avec 16 personnages réguliers de la série (contre sept) et 22 personnages récurrents (au lieu de 12.).

« Il n’y a pas assez de temps d’écran », a poursuivi Safran. « Si Blair se présentait pour deux scènes, vous diriez « Je veux plus de Blair. » La décision était : mettons la saison 1 à notre actif, et si nous obtenons une saison 2, nous aurons la chance d’apporter des caméos qui sont plus que des caméos glorifiés, mais qui leur donnent de vraies intrigues. »

Pour le moment, la série tente de tenir sur ses pattes par elle-même sans avoir recours aux stars de la série originale mais si jamais la saison 2 est commandée, Safran n’hésitera pas à contacter les anciens : « J’espère que nous y arriverons et que nous contacterons le casting si le moment est venu et nous verrons s’ils voudront venir. »

En attendant de découvrir la série, qui démarre le 8 juillet sur HBO Max, une nouvelle promo est à découvrir. Pour plus d’infos sur la série, c’est ici.

Gossip Girl – Promo

Source : Daily Beast / Crédit ©Warner Bros