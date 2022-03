The Boys saison 3 : Aya Cash dévoile si elle revient ou pas en Stormfront

Aya Cash s’exprime sur son retour ou non en Stormfront dans la saison 3 de The Boys.

Aya Cash, l’actrice derrière la méchante Stormfront, a confirmé dans une récente interview qu’elle regarderait la série The Boys en tant que spectatrice cette fois-ci au lieu de participante. En effet, elle confirme qu’elle ne revendra pas dans la saison 3 de la série de super-héros de Prime Video.

« The Boys sort le 3 juin et je vais regarder avec vous les gars, malheureusement. C’est ma mise à jour », a déclaré l’actrice à Metacritic, qui joue actuellement dans la comédie de la Fox Welcome to Flatch.

La dernière fois que nous avons vu le personnage de Cash, elle a été horriblement brûlée après une confrontation avec Homelander (Antony Starr). Malgré cela, l’actrice était ouverte à un retour car son personnage était toujours en vie.

« J’ai eu une expérience merveilleuse sur The Boys, j’avais signé pour un an, alors qui sait ? » a partagé Cash avec ComicBook.com. « Si les scénaristes ont quelque chose à faire pour moi, je serai absolument là. Je pense que l’histoire de Stormfront a été très bien racontée, en termes d’arc de ce qui s’est passé, mais s’ils veulent que je revienne, je serai de retour sans hésitation. »

Le showrunner de The Boys, Eric Kripke, a même confirmé que le personnage n’avait pas été tué. « Non, elle n’est pas morte ! C’est Stumpfront ! C’est une petite nazie trapue. En fait, elle n’est pas morte », a déclaré Kripke à TVLine dans une récente interview.

« Ce que nous avons trouvé intéressant, c’est que, si vous vous en souvenez, elle vieillit très, très lentement. Donc, la meilleure fin poétique pour ce personnage est que quelqu’un qui croyait tellement en une sorte de race pure se retrouve mutilé et doit vivre avec pendant des siècles, c’est pire que la mort pour elle. Alors non, Stumpfront n’est pas morte. »

La troisième saison de The Boys met en vedette Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit et Jensen Ackles.

The Boys revient le 3 juin sur Amazon Prime Video.

Source : ComicBook / Crédit © Amazon Prime Video