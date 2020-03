Doctor Who saison 12 : Un ennemi du Docteur reviendra dans un épisode spécial fêtes

Un ennemi du Docteur reviendra dans un épisode spécial de Doctor Who pour les fêtes de fin d’années.

Après le final de la saison 12 qui vient d’être diffusé sur la BBC, il a été annoncé que Doctor Who reviendra en fin d’année dans un épisode spécial. Le Docteur retrouvera ses plus vieux ennemis : les Daleks.

En effet, la BBC a confirmé un épisode spécial fêtes de fin d’année intitulé Revolution of the Daleks. La Time Lord se trouvera une nouvelle fois face aux monstres mécaniques qui sont prêts à tout exterminer. Ce ne sera pas la première fois que la Docteur de Jodie Whittaker les affronte puisqu’ils étaient présents dans le spécial du nouvel an 2019.

BREAKING: The Doctor will return in ‘Revolution of the Daleks’ 🙌 For more info 👉https://t.co/VtrBqa3IhQ #DoctorWho pic.twitter.com/8kf34qRylk — Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) March 1, 2020

« Nous ne pouvons pas laisser le Docteur sur ce cliffhanger, » confie le showrunner Chris Chibnall à propos du final dans un communiqué. « Enfin, on l’a fait. Mais rassurez-vous, la Docteur et ses amis seront de retour pour une spéciale unique autour de Noël et du Nouvel An. (Je ne sais pas quand ils vont le mettre encore, sinon nous vous le dirions !). Il y aura des Daleks. Il y aura des exterminations. Des sensations fortes, des rires, des larmes. Vous savez. Comme d’habitude. Rendez-vous à la fin de l’année. »

Chris Chibnall et Jodie Whittaker ont confirmé qu’ils reviendront tous les deux pour une saison supplémentaire de Doctor Who l’année prochaine.

Rendez-vous fin 2020 pour Revolution of the Daleks.

Source : EW / Crédit ©BBC