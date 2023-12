House of the Dragon saison 2 : Un trailer épique pour la Danse des Dragons

Découvrez un premier trailer pour la saison 2 de House of the Dragon, qui sera marquée par une guerre de clan et de droite e succession : la Danse des dragons.

Alors qu’elle n’a pas été affectée par la grêve des scénaristes et acteurs à Hollywood, puisque tournée en angletetterre avec des acteurs britannique, la série spin off de Game of Thrones, House of The dragon, dévoile sa seconde saison dans un premier trailer détonnant.

Un trailer sous le signe de la guerre qui se prépare entre les clans des deux femmes aux centre de la série, Rhaenyra et Alicent, les Targaryan, et les Hightowers. Une guerre qui s’annonce sanglante, bien plus que d’autres, puisque dominée par des dragons.

Un conflit de pouvoir qui se présente dans des images successives de batailles, qu’elles soient dans des champs ou dans les airs à dos de dragons : « Il n’y a de guerre plus détestable pour les dieux que celle d’un famille ».

Une guerre de clan, très importante dans l’histoire Targaryan, puisqu’elle sera plus tard appelée « Danse des Dragons » dans l’histoire de Westeros, un épisode référencé à plusieurs reprises dans Game of Thrones à travers ses multiples saisons.

Une grande guerre entre les Noirs et les Verts pour le trône, que l’on sait sanglantes et tuera des personnages importants dans les deux parties, jusqu’au couronnement d’Aegon III, fils ainé de Rhaenyra.

La saison 2 de House of the Dragon sera diffusée sur HBO Max et dans le Pass Warner d’Amazon Prime Video en été 2024.

House of the Dragon saison 2 : Trailer Danse des Dragons

crédit photos ©HBO