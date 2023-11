House of dragon : HBO confirme une date de diffusion pour la saison 2

HBO a annoncé le retour du spin off Game of thrones : House of Dragon pour sa saison 2

La saison 2 de House of The Dragon, avait commencé son tournage en avril dernier, et n’a pas été affectée par les multiples grèves à Hollywood. Si le spin-off réussi de Game of Thrones a pu aller au bout de son tournage qui s’est achevé en fin septembre, aucune annonce n’avait été faite quant à sa diffusion sur HBO en 2024.

Le chef d’HBO, Casey Bloys, à l’occasion d’un évènement avec la Presse à New York a annoncé que la série ferait son retour au début de l’été 2024, sans pour autant en dire plus.

Les journalistes présents lors de cette présentation à la presse ont d’ailleurs pu voir les premières images de la saison 2 de House of The Dragon, mais rien n’a été détaillé, le teaser étant sujet à un embargo.

A l’occasion de cette rencontre avec la presse, blocks s’est aussi prononcé sur l’autre spin-off de Game of Thrones en production chez HBO, A knight of the Seven KingDom, The Hedge Knight : le tournage devrait commencer au printemps prochain, en espérant que la grèves des acteurs aura trouvé un accord d’ici là avec les studios.

En attendant le retour de Rhaenyra et le reste de son clan pour une saison 2, la saison 1 de The House of The Dragon est à retrouver en intégralité sur le Pass Warner d’Amazon Prime Video

Source : Variety / Crédit photo : HBO