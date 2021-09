Jeune et Golri : Comédie drôle et légère, made in France

Critique de la série Jeune et Golri, nouvelle comédie française dans le monde du stand-up à voir sur OCS.

Ce jeudi 2 septembre à partir de 20h40, la chaine OCS Max lance Jeune et Golri, une nouvelle comédie entre rom-com et stand-up. Jeune et Golri, c’est l’histoire de Prune (l’amusante Agnès Hurstel), 25 ans, stand-uppeuse en panne d’inspiration qui va tomber amoureuse de Francis, un homme de 47 ans, vieux et dépité.

Mais voilà, Francis (un Jonathan Lambert posé, différent de ce à quoi on est habitué de sa part) a juste oublié de dire à Prune, qui déteste les gamins, qu’il avait un enfant… Alma, 6 ans, minus et pas marrante du tout.

Jeune et Golri, c’est l’histoire de Prune qui devient belle-mère, alors qu’elle a 5 ans d’âge mental. Et que pour elle, cohabiter avec un enfant, c’est cauchemar. À moins qu’elle ne décide d’en faire le sujet de son spectacle, sans le dire à Francis bien sûr. C’est l’histoire de gens qui ne savent apparemment pas se dire les choses les plus importantes, sauf en faisant des blagues. C’est l’histoire d’une maternité moderne et détestée. Mais golri. Mais détestée.

Jeune et décomplexée

Avec une certaine modernité dans le ton et la réalisation et très décomplexée, Jeune et Golri fait passer un joli message sur une jeune femme qui n’était pas du tout destinée à être « belle-mère » à 25 ans et qui contre tout attente va s’attacher une petite de 6 ans. Une petite avec un sacré caractère, incarnée par une petite pleine de talent, Jehanne Pasquet. Mais Prune est aussi pleine de défauts, elle est loin d’être parfaite, cependant, le lien qu’elle a créé avec Alma est très important, il même bien plus important que sa relation avec Francis dans la série.

Au fur et à mesure que les épisodes s’enchainent, on finit par s’attacher aux personnages et on est derrière cette relation amoureuse qui au départ semble vouée à l’échec à cause de l’immaturité de Prune et le côté coincé de Francis, mais l’amour fini par triompher et l’âge n’est pas important. Les deux personnages se complètent et Prune apporte un vent de fraicheur dans la vie de Francis et Alma.

Ce qu’on regrette tout de même, c’est le manque de développement de personnages secondaires, notamment celui d’Adé, la meilleure amie de Prune qu’on aurait aimé voir plus en dehors de sa connexion avec Prune. Evidemment, Prune est le centre de la série et tout le monde gravite autour d’elle, mais il y a un véritable potentiel à creuser avec Adé, remarquablement jouée par Marie Papillon. Le personnage est suffisamment riche pour se développer à côté tout en continuant d’être un soutien pour Prune.

Jeune et sans prise de tête

La série se déroule dans l’univers du stand-up et clairement, on sent l’inspiration de The Marvelous Mrs Maisel ou encore la classique sitcom Seinfeld mais c’est aussi très différent parce que Jeune et Golri ne mimique pas les séries américaines, elle a réussi à créer son propre univers, surtout à travers la manière de traiter les sujets comme la parentalité, l’amour, le sexe, les échecs et les réussites professionnelles. Jusqu’où Prune est-elle capable d’aller pour réussir ? Peut-on jeter ceux qu’on aime en pâture pour un rire ?

La comédienne Agnès Hurstel, fait un portrait intéressant des comédies clubs parisiens dans sa série, elle y raconte les angoisses de son métier ainsi que les relations entre humoristes qui sont souvent amicales et parfois concurrentielles mais toujours drôles. Elle porte un regard intrigant sur cet univers peu exploré en France, ou du moins pas de cette façon. C’est drôle, léger et sans prise de tête.

Jeune et Golri est à découvrir dès aujourd’hui, 2 septembre, en intégralité à la demande sur OCS ou à raison de deux épisodes chaque jeudi.

Crédit ©OCS