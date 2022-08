Better Call Saul saison 6 : Crossover avec Breaking Bad et des nouvelles de Kim (Spoilers)

Découvrez comment s’est déroulé le crossover entre Better Call Saul et Breaking Bad avec Walt et Jesse. Et quid de Kim ? Spoilers.

Après l’épisode de Better Call Saul de la semaine dernière, la préquelle a finalement rattrapé les événements de Breaking Bad et maintenant, la série a officiellement croisé la série phare de manière considérable. Tout comme Breaking Bad avait un épisode intitulé « Better Call Saul », Better Call Saul a un épisode intitulé « Breaking Bad », dans lequel Bryan Cranston et Aaron Paul sont officiellement revenus en tant que Walter White et Jesse Pinkman dans leur fameux van.

Ce qui est particulièrement intéressant dans cet épisode de Better Call Saul, c’est la façon dont il agit en contraste direct avec l’épisode de Breaking Bad qui a présenté pour la première fois l’avocat véreux joué par Bob Odenkirk. L’épisode commence par un mouvement frénétique, et nous voyons Saul vivre son voyage dans le désert aux mains de Walt et Jesse dans l’épisode 8 de la saison 2 de Breaking Bad. C’est dans cet épisode que nous avons découvert Saul et qui a planté la graine de Lalo Salamanca en 2009.

Bien que l’épisode passe la plupart de son temps dans le futur en noir et blanc de Saul à Omaha, vivant sous le nom de Gene, il y a quelques scènes entrecoupées pendant les années Breaking Bad, comblant spécifiquement les lacunes du premier épisode de Saul.

Une autre scène au milieu de l’épisode revient sur les événements de Breaking Bad, où Mike entre dans le bureau de Saul et lui révèle toutes les informations qu’il a pu découvrir sur Walt et Jesse, y compris le statut du premier en tant que professeur de chimie au lycée et qu’il a un cancer du poumon. Lorsque Saul demande si Gus avait une opinion sur la paire, Mike répond qu’il ne les connaît même pas, ils sont de trop petits pour qu’il s’en soucie. Gus sous estimait clairement Walt mais Saul avait un pressentiment sur lui.

A la fin, l’épisode fait des sauts entre Gene à Omaha et Saul à Albuquerque. Dans la chronologie de Gene, il est impliqué dans un stratagème avec Jeff et son partenaire pour arnaquer de riches célibataires, rencontrant une marque potentielle qui a également un cancer, tout comme Walt. A ce moment, il y a un parallèle entre le Saul de l’ère Breaking Bad alors qu’il envisage de travailler avec le trafiquant de méthamphétamine atteint de cancer et le Saul de l’ère Omaha alors qu’il envisage de voler l’identité d’un type atteint d’un cancer sans scrupule, même s’il est destabilisé pendant un moment.

L’épisode se termine avec l’entrée de Saul au lycée J. P. Wynne, créant une boucle parfaite pour son épisode d’introduction dans Breaking Bad. Comme les fans s’en souviendront peut-être, cet épisode s’est terminé avec l’entrée de Saul dans la salle de classe de Walt et a révélé qu’il l’avait retrouvé grâce à son détective privé et a finalement offert ses services à Heisenberg.

Pour finir, l’épisode donne aussi des nouvelles de Kim qui est bien en vie durant l’ère Omaha, même si on ne l’a pas revue. Dans une conversation téléphonique avec Francesca (un RDV pris dans un épisode de la saison 4), l’ancienne assistante de Saul, il apprend que Kim a demandé de ses nouvelles. Elle vit désormais en Floride et travaille pour une société d’arroseurs automatiques. Saul/Gene décide de la contacter mais la série a choisi de ne pas nous faire entendre la conversation.

Ce qui est certain, c’est que cette conversation s’est clairement mal passée parce que Saul s’est mis dans tous ses états, a gesticulé dans tous les sens et a cassé la vitre de la cabine téléphonique. Si on ne sait pas ce qu’ils se sont dit, il est tout de même rassurant de savoir que Kim est toujours en vivante. Et sachez qu’on apprendra ce qu’elle lui a dit au téléphone, le producteur Tom Schnauz a promis dans une interview à EW qu’on « apprendra les détails de la conversation. » Lui a-t-il même parlé directement ? Ce n’est pas clair.

Il reste deux épisodes dans Better Call Saul avant que la série ne soit officiellement terminée. Le prochain épisode a été écrit et réalisé par Vince Gilligan, on se dit alors que peut-être Walt et Jesse seront à nouveau de retour et on espère au moins revoir Kim.

Better Call Saul, c’est le mardi sur Netflix.

Crédit ©AMC