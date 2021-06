The Handmaid’s Tale saison 4 : June témoigne et le sort de Janine révélé (Spoilers)

June témoigne contre les Waterford et le sort de Janine est enfin révélé dans l’épisode 8 de la saison 4 de The Handmaid’s Tale réalisé par Elizabeth Moss. Spoilers.

Il est enfin temps que les Waterford soient jugés pour leurs crimes dans The Handmaid’s Tale, mais la route vers le procès sera longue. Dans l’épisode 8, réalisé par Elizabeth Moss, June a témoigné durant une audience contre les Waterford et a décrit toutes les horreurs que le couple lui a fait subir à Gilead.

Durant plusieurs minutes d’un plan fixe sur June, Elizabeth Moss a livré un monologue effrayant et déchirant qui a essentiellement servi de récapitulatif des quatre dernières saisons de la série. Ça fait froid dans le dos de l’entendre raconter ce qui lui est arrivé et elle le fait de manière stoïque, sans jamais craquer. Mais Fred reste l’horrible personne qu’il est et tente même de légitimer ses atrocités au nom de Dieu. Le pire, c’est que Serena Joy et Fred ont des gens qui les soutiennent, même après que leurs actions aient été rendues publiques.

June a gardé la tête haute alors qu’elle affrontait ses agresseurs, ce qu’elle a eu la chance de faire contrairement aux autres anciennes servantes de son groupe de soutien. Un groupe qui était dirigé par Moira mais qui a été détourné par June alors que Irene, la Tante qui a torturé et mutilé Emily, tente de se faire pardonner. June a poussé Tante Irene et Emily à une confrontation devant les autres anciennes servantes. Peu de temps après, la Tante s’est suicidée et Emily dit se sentir mieux. Si la méthode de June est discutable, elle a aidé Emily. Elle peut enfin fermer ce chapitre atroce de sa vie.

June pleine de rage

La rage et la colère de June continuent d’être sa motivation et elle transmet sa soif de vengeances aux femmes du groupe qui ont toutes des envies de meurtre, ce qui déstabilise Moira qui ne reconnait plus son amie. Pour Moira, la guérison est le plus important mais, à ce stade, June vit pour le chaos et la destruction de Gilead, rien d’autre n’a d’importance.

De son côté, Luke espère que June finisse enfin par lui parler, il souhaite qu’elle baisse sa garde plutôt que de toujours détourner les choses avec du sexe. Elle se sent coupable de ce qui est arrivé à leur fille et pense qu’elle est à blâmer pour la souffrance d’Hannah, plutôt que Gilead, .

Ce n’est qu’après que les autres servantes ont embrassé leurs côtés les plus sombres que June s’est sentie suffisamment en sécurité pour dire la vérité à Luke. Si les autres pouvaient nourrir des pensées similaires aux siennes, alors peut-être que son mari ne la détesterait pas pour ce que sa noirceur a fait subir à sa fille. En fin de compte, June voulait se sentir moins seule, et une fois qu’elle était réconfortée par cette idée, elle a eu la force d’être honnête avec son mari.

Janine est vivante

Pour finir, l’épisode révèle que Janine a survécu aux bombardements de Chicago, mais malheureusement, elle s’est faite attrapée par Gilead. Le commandant Lawrence informe Tante Lydia qu’une servante a été capturée et c’est bien Janine qui a une nouvelle fois échappé à la mort. Mais est-ce une bonne chose pour elle ? Elle ne veut plus être une servante et supplie Lydia de lui donner un autre poste. Cependant, avec tous les enfants manquants, elle risque de nouveau d’être affectée à un nouveau commandant. Elle est tout de même heureuse d’apprendre que June a réussi a atteindre le Canada.

La semaine prochaine, comme on le voit dans la promo, June contactera Lawrence pour qu’il l’aide à récupérer Hannah, mais il lui dit de passer à autre chose et d’être reconnaissante de sa liberté. Du côté des Waterford, ils s’inquiètent que Gilead leur prenne leur bébé et – ironie du sort – Serena a peur de devenir servante. Quant à Janine, la pauvre va redevenir servante, mais elle tente d’aider une autre jeune femme. La fin de la promo montre que Nick et June vont se revoir.

The Handmaid’s Tale, c’est le mercredi sur Hulu et le jeudi sur OCS.

The Handmaid’s Tale saison 4 – Promo 4×09 – Progress