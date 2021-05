The Handmaid’s Tale saison 4 : June confronte Serena et Nick reste un obstacle pour Luke (Spoilers)

O-T Fagbenle dit que Nick va interférer avec la relation entre June et Luke dans The Handmaid’s Tale et June confronte Serena. Spoilers.

Après quatre saisons, June (Elisabeth Moss) est enfin sortie de Gilead et elle a retrouvé son mari, Luke (O-T Fagbenle) qui désespérait de la revoir en vie au Canada. La semaine dernière, June a retrouvé son mari qu’elle avait perdu depuis longtemps, alors qu’elle arrivait (à contrecœur) au Canada.

Cette semaine, June doit apprendre à vivre dans sa nouvelle maison et faire face à la joie, à la douleur et à la rage qu’elle ressent après s’être retrouvée dans des circonstances très différentes. Pendant ce temps, Luke doit trouver la meilleure façon d’aimer sa femme, qui a traversé un traumatisme inimaginable. Mais ces retrouvailles sont difficiles parce qu’ils ne sont plus tout à fait les mêmes.

Gilead a vraiment traumatisée June et des signes de son traumatisme ont clairement fait surface dans le nouvel épisode. Elle a des flash de sa vie passée à Gilead et sa réunion avec Luke a été très étrange. Il leur faudra du temps pour digérer ce qu’ils ont traversé et ils devront aussi gérer le fait que June est tombée amoureuse de Nick (Max Minghella).

Nick va les mettre à l’épreuve

Selon Fagbenle, la présence de Nick perturbera la relation déjà fragile de June et Luke. De plus, June a des problèmes et a vraiment perdu la notion de consentement quand elle a décidé de coucher avec Luke. Ce dernier lui a demandé d’arrêter et elle a continué sans même se soucier de ce que Luke voulait. Même s’il est content de l’avoir retrouver, quelque chose est clairement brisé entre eux et leur fille, la personne qui rendait leur relation solide, n’est pas là. Et même s’ils finissent pas la retrouver, elle est probablement complètement sous l’emprise de Gilead et ne voudra plus voir ses parents.

La route sera compliquée pour June et Luke : « Il a beaucoup de mal à trouver la meilleure façon d’être là pour sa partenaire, qui est clairement traumatisée, et son désespoir d’en savoir plus sur leur fille et de recommencer cette recherche. Son désespoir de se connecter avec June a quelques succès et pas mal d’échecs, et leur relation est vraiment mise à l’épreuve. Aussi, [il y a] Nick, » confie Fagbenle dans une interview à EW.

Il ajoute : « Ne vous inquiétez pas, les fans de Nick. Nick place son petit visage délicat dans nos affaires. » Il n’est pas très positif quant à l’avenir de June et Luke ensemble : « J’en suis venu à penser que les scénaristes de The Handmaid’s Tale ne sont pas trop amoureux des fins heureuses. Donc je pense qu’à ce stade, j’ai des rêves d’une fin ambivalente, mais je ne sais pas. »

June face à Serena

L’épisode a également vu June retrouver ses amies Rita et Emily mais elle a également confronté Serena. Alors que Serena dit vouloir se racheter, la colère de June éclate : « Je suis venue ici de moi-même pour vous dire toute la haine que je vous porte. »

Elle ajoute : « Vous ne méritez de vous racheter auprès de personne. La seule chose que vous méritez, c’est une vie remplie de souffrance et de honte. Vous avez détruit ma vie, ma famille, mes amis, mon pays et mon enfant. Personne au monde ne mérite moins la rédemption que vous »

Et si Serena présente ses excuses et implore le pardon de June et la miséricorde de Dieu, sa parole n’a aucune valeur pour June qui devient cruelle : « Savez-vous pourquoi Dieu vous a fait tombée enceinte ? Ainsi, lorsqu’il tuera le bébé dans votre ventre, vous ressentirez une fraction de la douleur que vous nous avez causée lorsque vous avez arraché nos enfants des bras.»

Et puis de manière gutturale, elle hurle : « C’est compris ? C’EST BIEN COMPRIS ? » Serena, en pleurs, semble l’avoir bien comprise et réalise probablement que la rage de son Dieu va peut-être s’abattre sur elle. Cette scène est le miroir d’un moment où Serena a hurlé sur June alors qu’elle était au sol dans une saison précédente.

Effet miroir

L’épisode se termine sur une chose intéressante, un autre moment miroir quand June parle de Serena à Mark Tuello, elle dit : « Elle est malade. C’est une psychopathe. C’est une sociopathe. Elle est nocive et violente. C’est un monstre. C’est une actrice invétérée. » Elle dit que la haine et la rage est son moteur et que sous la surface, « il n’y a rien à part une détresse profonde. »

Elle ajoute : « Elle ferait n’importe quoi pour ne pas en pâtir. N’importe quoi pour se sentir bien. Elle ferait n’importe quoi pour obtenir ce qu’elle veut. Mentir. Blesser. Violer. Si vous sentez qu’elle vous vampirise, fuyez. Sauvez votre peau »

Toute cette description est en réalité le reflet de ce qu’est devenue June. Elle parle de Serena mais ces mots s’appliquent aussi elle-même parce que Gilead l’a profondément changée, elle est devenue presque aussi revancharde que son oppresseur. Elle ressemble bien plus à Serena qu’elle aimerait le croire.

The Hadmaid’s Tale, c’est le jeudi sur OCS.

