The Undoing : Hugh Grant révèle un moment horrible coupé au montage

Après le final de The Undoing, Hugh Grant s’est confié sur un moment horrible qui a été coupé au montage. Âmes sensibles, s’abstenir. Spoilers.

Avant The Undoing, Hugh Grant était surtout connu pour jouer le lead masculin dans des comédies romantiques au cinéma. Aujourd’hui, l’acteur a pis une nouvelle direction dans sa carrière en jouant dans des séries. Et comme vous avez pu le voir, le rôle de Jonathan Fraser dans la série de HBO est loin du jeune premier romantique. Attention, la suite est spoiler.

Si vous avez vu le dernier épisode, vous savez que Jonathan était bien le tueur d’Elena Alves. Une chose que Grant savait dès le départ : « Je n’ai pas beaucoup d’expérience à la télévision, mais j’entends dire que plus généralement, les [scripts] sont donnés à mesure que vous les filmez, » dit-il à TVLine.

Il ajoute : « Cela doit être très difficile de ne pas savoir où va finir votre personnage ni où va l’histoire. Mais, dans ce cas, nous avons eu tous les scripts avant de commencer. En fait, savoir que j’étais le tueur était la clé pour que je m’engage, car c’était évidemment une partie beaucoup plus intéressante qu’un mari infidèle qui plaide son innocence tout du long. »

Quand on lui demande si c’était plus amusant pour lui de jouer le méchant, il répond : « Oui. Et je ne peux vraiment pas vous dire pourquoi. Je ne suis pas seul, les acteurs adorent ça. Ils redoutent le « gentil garçon ». Le « gentil gars » c’est un cauchemar d’essayer de le jouer et de ne pas être ennuyeux. »

En plus d’être un meurtrier, Jonathan est clairement un père horrible puisqu’il a essayé de mettre le meurtre sur le dos de son fils Henry qui n’est qu’un enfant. « Suggérer à Grace que [Henry] pourrait être le meurtrier était assez horrible. Et le pauvre garçon l’entend. Je suis capable de l’amener avec mon charme infini de papa. C’était juste horrible, » dit l’acteur.

« Même certains membres de l’équipe ont dit : « Oh, c’est juste révoltant. » La seule autre fois où ils ont dit ça, c’est quand nous filmions le meurtre et… [Rires] Je ne sais pas ce qu’il y a dans le montage final, mais je faisais des prises où Jonathan – tout en martelant [la tête d’Elena] – éclatait une partie de son cerveau. Je ne sais pas si cela est toujours là. »

Puis il ajoute : « Et il y a bien pire, mais après que sa tête ait été [réduite en] pulpe, j’ai [fait une prise] où Jonathan, le médecin, était très intéressé par son cerveau, et il a commencé à fouiller dedans avec son doigt. [Des rires]. » Cette partie horrible de la scène du meurtre a été coupée au montage.

Les 6 épisodes de The Undoing sont disponibles sur OCS.

Source : TVLine / Crédit ©HBO