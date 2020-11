The Undoing : Révélation du tueur dans le final (SPOILERS)

Le final de la mini-série The Undoing révèle enfin le tueur d’Elena Alves. Découvrez de qui il s’agit. SPOILERS

Qui a tué Elena Alves ? C’était la question principale The Undoing et le final de la mini-série a enfin révélé la réponse. Tout au long de la saison, Grace Fraser (Nicole Kidman) a tenté de comprendre ce qui s’était passé entre son mari Jonathan (Hugh Grant) et sa maitresse Elena Alves (Matilda de Angelis), la mère d’un des patients de Jonathan.

Jonathan, a quant à lui, passé son temps à mentir et depuis le premier épisode, il était le suspect numéro 1 dans l’enquête. Cependant, plusieurs indices ont montré qu’il n’était peut être pas coupable. Le doute s’est installé et plusieurs personnages ont été soupçonnés. Même Henry (Noah Jupe), le fils de Grace et Jonathan était parmi les suspects, surtout après la semaine dernière, quand l’arme du crime a été retrouvée dans ses affaires.

Pourtant, parfois, la vérité est là, juste sous notre nez, depuis le début. L’évidence est presque indéniable même si ça parait trop facile. Et le final de la série l’a confirmé, Jonathan a bien tué Elena. Quand sa maitresse a commencé à se rapprocher un peu trop de sa famille, il a mis son veto et a commencé à s’énervé. Et quand la confrontation est devenue physique, il l’a battue jusqu’à la mort.

Au tribunal, Grace, qui a fini par comprendre que son mari était coupable, s’est rendue à la barre et son témoignage a clairement mis Jonathan dans la panade. En révélant son passé avec sa sœur, il était de plus en plus évident que Jonathan était incapable d’avoir de l’empathie et qu’il était bien possible qu’il soit coupable.

Quand il est devenu clair qu’il n’allait pas gagner le procès – en grande partie grâce au témoignage de Grace – Jonathan a kidnappé son fils, Henry (Noah Jupe), et a failli se suicider avant que Grace n’arrive et ne l’arrête. La série s’est terminée avec Jonathan menotté et Grace repartant avec son fils et son père en hélicoptère.

Crédit ©HBO