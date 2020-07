Black Widow : Yelena prendra bien le relais Natasha (nouvelles photos)

Yelena prendra bien le relais de Natasha et découvrez de nouvelles photos du film Black Widow.

Black Widow arrivera finalement en salles cet automne. Pour patienter jusque là de nouvelles photos des personnages ont été dévoilées en ligne via le compte Twitter MCU Master. Sur ces images, on trouve notamment Yelena Belova (Florence Pugh) et Natasha Romanoff mais aussi le mystérieux et menaçant Taskmaster.

Ces nouvelles images sont accompagnées d’interviews de Florence Pugh et Scarlett Johansson. Pugh décrit son personnage comme étant « la petite sœur agaçante qui dit tout ce qui lui passe par la tête sans conséquences. »

Elle ajoute : « Lorsque nous la rencontrons, elle découvre le monde sous un nouveau jour. Elle est blessée et compliquée et a un mauvais comportement. Quand elle revoit Natasha, Yelena redécouvre en quelque sorte qui elle est après avoir été dans la Red Room pendant si longtemps. Donc, ensemble, ils souffrent tous deux de manière très similaire. »

Concernant le personnage de Yelena, s’il a été auparavant dit qu’elle ne prendrait pas le relais de Natasha, ce n’est pas ce que dit la réalisatrice Cate Shortland. Dans une interview accordée à Empire, elle confirme que Florence Pugh succèdera à Scarlett Johansson : « Nous ne savions pas à quel point Florence Pugh serait formidable. Nous savions qu’elle serait géniale, mais nous ne savions pas à quel point. Scarlett est si gracieuse, elle a dit : « Oh, je lui passe le relais. » Cela va donc propulser une autre histoire féminine. »

Il semble ainsi que le film mettra bien en place un passage de relais entre Natasha et Yelena. On s’attend à de véritables adieux pour Natasha qui n’a pas eu les funérailles qu’elle méritait dans Endgame.

A ce sujet, Shortland explique : « Dans Endgame, les fans étaient contrariés que Natasha n’ait pas eu d’enterrement. Alors que Scarlett, quand je lui en ai parlé, a dit que Natasha n’aurait pas voulu d’enterrement. C’est une personne privée, et de toute façon, les gens ne savent pas vraiment qui elle est. Donc, ce que nous avons fait dans ce film a été de permettre à la fin d’être le chagrin ressenti par les individus, plutôt qu’une grande effusion publique. Je pense que c’est une fin qui lui convient. »

En parlant du film, Johasson confie qu’elle ne voulait pas le faire tant que l’histoire n’était pas profonde et courageuse : « Il n’y avait aucune raison de faire un film autonome Black Widow à moins que nous puissions creuser profondément et être courageux. Je suis très contente de tout le travail que nous avons fait sur les films Marvel Studios. »

Elle ajoute : « Je sentais que Avengers: Endgame était si satisfaisant que je voulais m’assurer que Black Widow serait tout aussi satisfaisant, non seulement pour les fans, mais aussi pour moi-même, artistiquement et créativement, après une décennie de jeu de ce personnage. Ce film donne l’occasion de guérir et de comprendre pourquoi Natasha décide de faire ce sacrifice ultime dans Avengers: Endgame. »

Black Widow est prévu pour le 28 octobre 2020 en France.

Source : Empire / Crédit ©Marvel