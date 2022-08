Andor : Changement de date de diffusion et trailer intergalactique !

Andor se dévoile à travers une nouvelle bande épique et un poster pour son changement de date diffusion.

La franchise Star Wars continue de s’étendre sur le petit écran et parmi les séries à venir, se trouve Star Wars Andor, centrée sur Cassian Andor, le personnage que Diego Luna incarnait dans Rogue One.

A l’occasion du changement de date de diffusion de Andor sur Disney+, initialement pour ce mois ci et repoussé après la rentrée, les studios proposent une nouvelle affiche et une bande annonce en grande pompe pour cette aventure dont les événements se déroulent 5 ans avant ceux relatés dans Rogue One : A Star Wars Story.

Pour ceux qui étaient en villégiature sur Tatooine sans internet, la série, Andor explore une nouvelle facette de la galaxie Star Wars en se concentrant sur le destin de Cassian Andor alors que ce dernier cherche à découvrir comment faire la différence en cette époque troublée. Elle relate l’histoire d’une rébellion encore balbutiante et comment individus et planètes se retrouvent peu à peu impliqués dans toutes sortes de conflits. C’est une période emplie de dangers, de trahisons et d’intrigues où cours de laquelle Cassian Andor va s’engager sur un chemin qui fera de lui le héros rebelle qui défiera le maléfique Empire Galactique.

Aux côtés de Diego Luna qui reprend le rôle du personnage de Cassian Andor figurent Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller et Fiona Shaw. Les producteurs délégués sont Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna et Michelle Rejwan. Tony Gilroy est le créateur et le showrunner de la série Andor.

Andor, la nouvelle série Star Wars en 12 épisodes signée Lucasfilm arrivera désormais le 21 septembre prochain. Trois épisodes seront proposés à cette occasion sur Disney+, avec une suite au rythme d’un épisode par semaine.

Andor : Bande annonce



©Disney/Lucasfilm