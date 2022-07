Superman & Lois saison 2 : Crossovers avec Flash encore possibles malgré la révélation du final ? (spoilers)

Le showrunner Todd Helbing tente d’éclairer les fans sur la place de Superman & Lois dans l’Arrowverse et dit que les crossovers ne sont pas exclus.

Cette semaine, le final de Superman & Lois a enfin répondu à une question qui taraudait les fans de l’univers DC sur la CW : Quelle est la place de Superman & Lois dans l’Arrowverse ? Il est désormais clair que les événements de la série ne se déroulent pas sur la Terre Première et cela a déçu beaucoup de fans qui pensaient suivre les mêmes personnages vus dans les crossovers.

Après cette révélation, le showrunner Todd Helbing explique : « Je ne sais pas si je le définirais spécifiquement comme n’étant pas dans l’Arrowverse en soi », a-t-il déclaré à EW. « Peut-être que ce n’est pas si binaire. C’est plus que les événements de notre série ne se déroulent pas sur la même Terre que l’Arrowverse actuel. »

Arrowverse en perdition

L’Arrowverse actuel est très réduit (quasi inexistant même) puisque techniquement, après la fin d’Arrow il y a deux ans puis les arrêts de Supergirl et Black Lightning l’an dernier ainsi que les annulations brutales de Legends of Tomorrow et Batwoman, Earth-Prime ne compte plus que The Flash. En gros, l’Arrowverse est mort avec Oliver Queen.

Cela laisse peu de place à des crossovers, même si les héros ont déjà traversé les mondes et se sont déjà retrouvés sur des Terres différentes. Helbing se justifie en disant que ce n’est pas de son ressort (ce qui est vrai) mais ça lui facilite grandement le travail de ne pas avoir à penser à la continuité des différentes séries.

« Lorsque vous faites partie d’une grande [machine comme celle-là] – évidemment, j’ai fait partie de The Flash pendant cinq ans, je l’ai dirigé pendant une partie de ce temps, et le suivi des histoires des autres séries, c’est une entreprise énorme. À certains égards, il est plus facile de ne pas être associé aux autres séries de manière aussi intime, car vous n’avez pas à tout suivre. »

Il ajoute : « Vous pouvez en quelque sorte vous concentrer sur vos personnages et vous concentrer à 100% sur la série que vous essayez de créer. Et à d’autres égards, c’est triste, car il est clair que faire tous les crossovers est une énorme récompense pour les fans et tous ceux qui sont à l’écoute depuis des années. Et ce genre de choses est extrêmement amusant à travailler et satisfaisant. Mais il n’y a pas sept, huit séries à l’antenne en ce moment, donc c’est en soi un défi beaucoup plus grand de faire des choses comme ça. Je ne sais pas, c’est sûr que c’est contradictoire. »

Facilité

Il n’est que le showrunner et a des directives à respecter, c’est pour cela que la révélation ne s’est faite que maintenant : « En fin de compte, ces décisions ne dépendent pas de moi. [Rires] Je suis le showrunner mais j’ai beaucoup de patrons, et lors de ma discussion avec DC, ils ont juste estimé qu’il valait mieux attendre la fin de la saison 2 avant de pouvoir le révéler. J’aimerais vous donner une réponse précise sur la raison pour laquelle DC voulait cela, mais ils ont leur propre structure dans ce qu’ils essaient d’accomplir et nous ne sommes qu’un élément de cela, donc je suis heureux de faire tout ce qu’ils demandent. »

Encore une fois, il explique que c’est plus simple : « Écoutez, je comprends. Je comprends si les fans sont déçus. C’est beaucoup plus facile d’être honnête, enfin, de le dire à tout le monde et de ne pas avoir l’impression de tromper les gens quand je répondais à ces questions comme « Pourquoi Supergirl ne se montre-t-elle pas ? » ou « Pourquoi Flash ne vient-t-il pas ? » Je suis juste content que finalement tout le monde le sache maintenant afin que nous puissions continuer à faire la meilleure série possible. »

Même si les chances sont désormais très fines, Helbing n’exclu pas des crossovers dans le futur : « Nous faisons une série de comic books, donc cela ne signifie pas nécessairement que cela n’arrivera jamais. Je pense que les chances qu’il ressemble exactement à ce qu’il a été dans le passé sont minces. Mais s’il y a une opportunité, et s’il y a un désir, je suis sûr qu’il y a des versions que nous pouvons faire. »

D’autres personnages

Pour finir, il confirme une bonne fois pour toute que le Clark et la Lois de la série ne sont pas les même personnages découverts dans les crossovers de l’Arrowverse : « Tout le monde que vous voyez, même si certaines personnes peuvent avoir des histoires similaires et d’autres peuvent être différentes, ce sont des personnages différents. »

Cela explique pourquoi Lucy est si différente de celle découvert dans Supergirl. Il est aussi confirmé que le Diggle vu dans le final n’est pas le Diggle qui luttait avec son destin cosmique : « C’est un sosie. Il a travaillé avec Oliver Queen, il a travaillé avec d’autres héros qui pour l’instant ne sont pas nommés, mais oui, c’est juste un sosie de John Diggle que tout le monde a vu dans l’Arrowverse.»

Honnêtement, ne retenez pas votre souffle pour des crossovers entre The Flash et Superman & Lois. DC/Warner Bros ont clairement décidé de séparer les deux séries pour se faciliter la tâche et ne pas se prendre la tête avec la continuité entres les séries.

Alors qu’on pensait suivre Lois et Clark après les événements de Crisis, ce sont d’autres personnes que les fans suivent depuis 2 saisons et c’est un peu un coup de poing dans la face.

Source : EW / Crédit ©CW