American Horror Stories saison 2 : Maison de poupées terrifiante dans le premier teaser

Le premier teaser de la saison 2 d’American Horror Stories dévoile des poupées terrifiantes.

C’est une maison de poupées loin d’être accueillante qui se dévoile dans le premier teaser de la saison 2 de l’anthologie American Horror Stories. En effet, on y découvre des poupées terrifiantes qui ne sont pas là pour prendre le thé.

Au début de la vidéo, nous entrons dans la maison et visitons les différentes pièces qui semblent chacune donner des indices pour chaque épisode à venir de l’anthologie. Il est assez difficile de faire des pronostiques pour le moment, mais toute théorie est bienvenue. L’affiche dévoilée le mois dernier est à voir ci-dessous.

Spin-off de American Horror Story, cette série d’anthologies raconte une histoire différente dans chaque épisode, dont certaines se connectent aux saisons précédentes d’American Horror Story. La première collection de Stories, diffusée à l’été 2021, nous a ramenés à la tristement célèbre Murder House. En plus de rencontrer de nouveaux personnages comme la Rubberwoman, nous avons également retrouvé plusieurs visages familiers, dont le Dr Ben Harmon (Dylan McDermott).

Pour le moment, on sait très peu de choses sur cette saison 2 qui démarre le 21 juillet sur FX on Hulu et qui sera disponible sur Disney+ en France.

American Horror Stories saison 2 – Teaser

Crédit ©FX/Hulu