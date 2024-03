Grey’s Anatomy saison 20 : Arizona de retour et Teddy dans un état critique (trailer)

Arizona Robbins est de retour pour entrer dans l’histoire et Teddy est dans un état critique dans la bande-annonce de la saison 20 de Grey’s Anatomy.

A deux semaines du retour de la série médicale, ABC a dévoilé un nouveau trailer pour la saison 20 de Grey’s Anatomy. Un trailer qui contient de nouvelles images et confirme le retour tant attendu de Jessica Capshaw dans le rôle d’Arizona Robbins, annoncé le mois dernier.

Dans les premiers instants de la bande-annonce, Arizona demande aux internes s’ils veulent entrer dans l’histoire alors qu’elle se tient dans la salle de conférence. Il est probable qu’elle soit retournée à Seattle pour effectuer une opération chirurgicale fœtale révolutionnaire.

La bande-annonce présente également Natalie Morales, qui rejoint la série dans le rôle de Monica Beltran, une chirurgienne pédiatrique dont le pragmatisme et la pondération ont fait d’elle l’une des meilleures dans son domaine. Elle a une altercation un peu gênante avec Amelia (Caterina Scorsone) lors de son premier jour à l’hôpital. Monica est-elle un nouvel intérêt amoureux pour Amelia après sa rupture avec Kai ?

La bande-annonce tease aussi l’état critique dans lequel se trouve Teddy qui a fait un malaise à la fin de la saison précédente. Son mari Owen va devoir prendre une décision difficile à propos d’une intervention chirurgicale cruciale, qui devra être effectuée par Winston.

Il semble aussi que les internes sont dans le pétrin et que le programme est à nouveau en danger. Meredith, qui est aussi de retour à Seattle, espère que son neveu Adams n’a pas fait de vague.

Et évidemment, ce n’est pas Grey’s Anatomy sans un peu (beaucoup) de romance. Il y a des sentiments non résolus entre Jules et Blue, ainsi qu’entre Luca et Simone. De leur côté, Link et Jo devront également faire face au fait que leur propre histoire d’amour devienne publique.

Grey’s Anatomy revient le 14 mars sur ABC.

Grey’s Anatomy saison 20 – Trailer officiel