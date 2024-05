Grey’s Anatomy saison 20 : Le final laisse les médecins à la croisée des chemins (spoilers)

Plusieurs postes de chirurgiens sont en danger dans le final de la saison 20 de Grey’s Anatomy. Spoilers.

Comme à son habitude depuis 20 saisons, Grey’s Anatomy termine sa saison sur un cliffhanger qui pourrait bien changer la donne pour beaucoup de personnages. Le dernier épisode, intitulé à juste titre « Burn It Down » car il se déroule lors d’un incendie de forêt massif, a offert quelques annonces explosives.

Après la fausse alerte de grossesse dans l’épisode 5, Jo (Camilla Luddington) et Link (Chris Carmack) se sont dit qu’ils voudraient avoir un bébé un jour. Ce jour est arrivé bien plus vite qu’ils ne l’espéraient : les tests effectués après l’évanouissement de Jo ont révélé qu’elle était enceinte, un fait qu’elle a choisi de ne pas partager avec le futur père, reportant cette conversation à la saison 21.

Kwan (Harry Shum Jr.) a également lâché une bombe avec désinvolture, révélant à Adams (Niko Terho) qu’une des victimes de l’incendie de forêt amnésique était son ex-fiancée. Alors qu’il n’a mentionné au passage qu’une ex-petite amie pour la première fois dans le dernier épisode, l’existence d’une ex-fiancée est certainement un développement qui mérite d’être sérieusement développé la saison prochaine.

À la fin de l’épisode, la vie de personne n’était en jeu comme dans les précédentes saisons de Grey’s Anatomy, mais la plupart des médecins – y compris tous les internes – se sont retrouvés à la croisée des chemins de carrière, avec leur travail à Grey Sloan dans les limbes, soulevant des questions sur l’avenir des acteurs dans la série.

Tout le monde viré ?

La liste comprend les complices de Meredith (Ellen Pompeo) dans ses recherches secrètes sur la maladie d’Alzheimer, Amelia (Caterina Scorsone) et Teddy (Kim Raver), qui ont toutes deux été licenciées par Catherine Fox (Debbie Allen) après que Meredith ait défié sa patronne de la fondation Catherine Fox en refusant d’abandonner le projet et de remettre toutes ses notes à Koracick. Au lieu de cela, elle a publié un résumé de l’étude en ligne.

Owen (Kevin McKidd) a également trouvé son badge désactivé après avoir tenu tête à Catherine et refusé de renvoyer Teddy de l’équipe essayant de sauver la vie – et la jambe – de Theo Ruiz de Station 19.

De son côté, Richard (James Pickens Jr.) est sur le point de poser son scalpel. Depuis la fin de la saison dernière, il a du mal dans la salle d’opération, il a perdu confiance en lui depuis qu’il a failli replonger dans l’alcool. Evidemment, c’est Richard et ce n’est pas la première fois qu’il a des doutes et qu’il est prêt a quitté son travail de chirurgien. Richard réalise que le décès du patient n’était pas le résultat des actions des internes, ce qui lui a permis de se sentir mieux dans son jugement et peut-être de repenser ses projets de retraite.

Après avoir renvoyé Meredith, Amelia, Teddy et Owen, Catherine n’avait pas fini. Elle était sur le point de respecter la recommandation du GME de faire répéter à Adams sa première année lorsque le reste des internes sont entrés dans la pièce pour le défendre.

La tentative de menace de Griffith et des autres de partir a été rapidement stoppée par Catherine qui a carrément dit aux internes qu’elle pouvait les remplacer le lendemain. Cela a conduit au coup de force ultime de Bailey (Chandra Wilson), qui a vécu des montagnes russes émotionnelles lors de l’épisode, se battant pour sauver Theo tout en s’inquiétant pour son mari Ben alors qu’il luttait contre l’incendie de forêt en première ligne.

Pour couronner un épisode rempli de gestes forts et de prises de positions déterminantes, elle a livré le plus important en confrontant Catherine : « Et moi ? Pouvez-vous me remplacer ? » dans le dernier cliffhanger du final. Il faudra attendre l’automne pour avoir la réponse de Catherine.

Jake Borelli et Midori Francis sur le départ

Quant à l’avenir du casting, comme cela a été rapporté, Jake Borelli et Midori Francis sont sur le point de partir. Tous les autres habitués de la série ont signé pour revenir la saison prochaine, même si les membres vétérans de la distribution n’apparaîtront probablement pas dans chaque épisode.

Comme prévu, Borelli et Francis ont conclu des accords pour revenir à l’automne et terminer les histoires de leurs personnages sur plusieurs épisodes. En effet, le final de la saison 20 n’offre de conclusion ni à Levi ni à Yasuda. En ce qui concerne Levi, la série laisse entendre qu’il pourrait poursuivre sa carrière avec un stage en pédiatrie grâce à la recommandation de Beltran (Natalie Morales). Il est en plein questionnement sur sa vie et c’est un signe qu’il est sur le départ.

Quant à Yasuda, rien de très probant n’est ressorti en dehors du fait qu’elle s’est retrouvée dans le même bateau que les autres internes qui ont pris la parole au nom d’Adams. Quelques instants avant que les quatre ne prennent d’assaut le bureau de Catherine, elle a partagé un moment intime avec Millin où les deux se sont presque embrassées.

Dernière chose, avec la fin de Station 19, Jason George (Ben) fera son retour dans Grey’s Anatomy la saison prochaine. Le final de la série de pompiers a confirmé qu’il reprendra sa vocation de médecin qu’il a quitté il y a 7 ans.

Rendez-vous à la rentrée pour la saison 21 de la série médicale la plus longue de l’histoire de la télévision américaine en prime time.

Crédit ©ABC